وطن النهار

اكد الرئيس التنفيذي لشركة نفط الكويت المهندس عماد السلطان ان «الكويت عاشت اياما عصيبة في ظل اضخم كارثة بيئية شهدها العالم طوال 8 اشهر بعد حرب التحرير حيث اكتست سماء الكويت باللون الأسود والذي وصل مداه الى اماكن بعيدة في العالم».

جاء ذلك خلال احتفالية «اليوم العالمي لمنع استخدام البيئة في الحروب والنزاعات العسكرية مساء اول امس نظمتها الجمعية الكويتية لحماية البيئة بالتعاون مع شركة نفط الكويت وبمشاركة الادارة العامة للاطفاء والأمانة العامة للبيئة والتنمية المستدامة بالاتحاد العام للمنتجين العرب بجامعة الدول العربية والشبكة الخليجية لجمعيات البيئة الأهلية وبرعاية وزير النفط وزير الكهرباء والماء د. خالد الفاضل.

وفي كلمته التي القاها السلطان نيابة عن راعي الحفل اكد ان «الحرائق الهائلة التي اندلعت في الآبار الكويتية طوال تلك الفترة وما تخللها من آثار كارثية على البنية التحتية بالقطاع النفطي الكويتي شكلت تحدياً كبيراً على عاتق الشركة رغم تقديرات الخبراء والتي كانت تشير الى ان عملية الاطفاء قد تستغرق سنوات ولكن بفضل الله ثم بعزيمة ابطال فريق الاطفاء وبالتعاون مع 27 فريقا من مختلف انحاء العالم تمت السيطرة على الحرائق في غضون 240 يوماً فقط وهو رقم قياسي بكل المعايير، مستذكرا التضحيات التي قدمت والجهود لاطفاء حرائق النفط معتبرا ان الكويت محظوظة بمثل هؤلاء الأبطال.

واوضح السلطان: ان «شركة نفط الكويت نظمت ومازالت العديد من المشاريع والمبادرات ولعل من ابرزها برنامج اعادة تأهيل البيئة في الكويت والذي يعد اكبر مشروع من نوعه على مستوى العالم لا سيما اننا نتعاون فيه مع جهات محلية ودولية رائدة تتمثل في لجنة الأمم المتحدة للتعويضات ومعهد الكويت للأبحاث العلمية ونقطة الارتباط الكويتية ونعمل مع الجهات المعنية ومنها الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية ووزارة الكهرباء والماء والهيئة العامة للبيئة ووزارة الدفاع على اصلاح الدمار الكبير الذي حل بالبيئة، وبهذا الخصوص انشأنا مجموعة تأهيل التربة من اجل تنسيق هذه الجهود ونقوم بكل ما يلزم لاصلاح التربة والبيئة».

من جانبها، قالت رئيس مجلس ادارة الجمعية الكويتية لحماية البيئة وجدان العقاب في كلمتها «من اجلك يا كويت اصبح اطفاء آخر بئر نفطية مشتعلة يوما عالميا لمنع استخدام البيئة في الحروب والنزاعات العسكرية، فقبل نحو 19 عاما بادرت الجمعية بمبادرة للفت الانتباه لحاجتنا منع استخدام البيئة في الحروب وذلك بعدما تضررت في جميع مكوناتها وموائلها جراء الاحتلال العراقي الغادر الغاشم لبلدنا الحبيب، وبجهد جهيد ومخلص كان بزوغ نجم (اليوم الدولي لمنع استخدام البيئة في الحروب)، وها هي الدبلوماسية الكويتية تتلقف تلك المبادرة وهذا الغرس لتنطلق به في عالم الدبلوماسية الدولية والفضاء الأممي لتتألق جهودها بقرار اممي دولي وهو اعتبار يوم السادس من نوفمبر يوما امميا لمنع استخدام البيئة في الحروب والنزاعات العسكرية ليسجل القرار انتصارا كويتيا على اكثر من صعيد.وذكرت ان هناك الشق الدبلوماسي الذي يسجل له استصدار هذا القرار الأممي، وفضلا عن الشق البيئي الذي يخرج بالبيئة وموائلها ومكوناتها من اطار الحروب الى اطر الحماية والوقاية والمحافظة، بالاضافة الى شق وطني يخلده الزمان ليكون شاهدا على العصر وهو ذكرى اطفاء آخر بئر نفطية اشعلتها نار حقد الاحتلال العراقي الغاشم».

وقالت العقاب: «ان الجمعية الكويتية لحماية البيئة دأبت في السنوات الأخيرة على احياء تلك الذكرى من خلال تنظيم فعاليات وحملات متوالية سنويا للاحتفال باليوم الدولي لمنع استخدام البيئة في الحروب والنزاعات العسكرية، وفي ذلك تحرص على تنظيم المحاضرات وورش العمل والايام البيئية مواكبة لتلك الفعالية والتي تسعى الجمعية جاهدة لتكريم الرجال المجهولين والمعلومين الذين بذلوا العرق والجهد والوقت لاطفاء الآبار المشتعلة حفاظا على مقدراتنا ومواردنا الطبيعية ودرءا للمخاطر الصحية والبيئية الى جانب جهود الدبلوماسية الكويتية المتألقة ومبادرة ومساعي المنظمات المدنية الكويتية صاحبة المطالبة بالفكرة»، مشيدة بجميع شركاء الجميعة من الجهات الحكومية والمجتمع المدني المساهمين في احياء تلك الذكرى سواء بالدعم اللوجستي او المشاركة في المحاضرات او الندوات او ورش العمل او الرعاية.

