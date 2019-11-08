وطن النهار

برعاية وحضور الأمين العام للمجلس الاعلى للتخطيط والتنمية د. خالد المهدي نظم مركز الكويت للسياسات العامة في الأمانة محاضرة بعنوان «الثورة الصناعية الرابعة ونهج الحوكمة المرنة» حاضر فيها البروفوسور «لان شوي» اختصاصي الدراسة والبحث الأكاديمي وحضرها ممثلون عن مختلف الجهات الحكومية. وأكد أمين عام المجلس د. خالد مهدي أن المحاضرة تأتي ضمن سلسلة المحاضرات التي ينظمها مركز الكويت للسياسات العامة الذي تم استحداثه ضمن الهيكل التنظيمي للامانة استكمالاً للمسيرة التنموية بالخطة الإنمائية الثالثة 2020-2025 حرصا على بناء السياسات العامة على أسس علمية وواقعية، بالاستفادة من الخبرات العالمية المتقدمة لدى عدد من المؤسسات والمراكز المتميزة.

