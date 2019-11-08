وطن النهار

أشاد وفد مجلس ادارة الديوان الوطني الكويتي لحقوق الانسان أول من أمس الأربعاء بتجربة البحرين في مجال حقوق الإنسان. جاء ذلك على هامش الزيارة الميدانية التي قامت بها نائب رئيس الديوان الوطني لحقوق الإنسان د. سهام الفريح والمستشارة هدى الشايجي إلى مركز (الكرامة للرعاية الاجتماعية) ومركز (دار الأمان) وذلك للاطلاع والاستفادة من تجربة البحرين في مجال حقوق الإنسان.

وقالت الفريح لـ«كونا» ان الزيارة الميدانية تأتي في اطار حرص (حقوق الإنسان) الكويتي على الاطلاع على مختلف التجارب البحرينية في مجال حقوق الإنسان والاستفادة منها.

وأوضحت أن مثل هذه الزيارات تأتي انطلاقا من أهداف الديوان الوطني التي يسعى إلى تحقيقها ضمن لجانه المتعددة منها لجنة (حقوق المرأة) ولجنة (حقوق الطفل).

وأكدت أهمية تعزيز التواصل وتبادل التجارب والخبرات مع مختلف المؤسسات والجهات مع البحرين في مجال حقوق الإنسان.

وكان رئيس الديوان الوطني الكويتي لحقوق الإنسان السفير جاسم المباركي قد التقى في وقت سابق من اليوم وزير الخارجية البحريني الشيخ خالد بن أحمد خلال الزيارة التي يقوم بها الوفد الى المنامة.

