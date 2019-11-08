وطن النهار

وقع مركز صباح الأحمد للموهبة والابداع اتفاقية تعاون مع شركة «زدني» وهو مركز متخصص في مجال تقنيات التعليم الالكتروني.

وقال المستشار في مركز صباح الأحمد براك البراك في تصريح صحافي، استمرارا لتواصل الجهود التي يبذلها المركز لدعم الموهوبين والمتميزين من أبناء الكويت جاء توقيع الاتفاقية مع شركة زدني بهدف رفع المستوى التحصيلي والعلمي لدى طلبة المرحلة الثانوية البالغ عددهم 119 منهم 96 طالبا و43 طالبة لتطبيق مشروع المعلم الالكتروني.

وزاد: ان أكاديمية الموهبة تقدم للطلبة البرامج التراثية في مختلف المواد العلمية والرياضيات واللغة الانكليزية من خلال الفيديوهات العلمية والأسئلة التفاعلية من خلال التعاون مع مركز تعليمي لديه القدرة على تطوير وإنتاج محتوى تعليمي مبني على استخدام التكنولوجيا الحديثة، بما يسهم في رفع المستوى العلمي لدى الطلبة في أكاديمية الموهوبة.

واضاف: ان برنامج «زدني» يقدم حلولا فريدة لزيادة استيعاب الطلبة للمناهج التعليمية والمقدرة على فهم مضامينها، وتعزيز مستوياتهم الذهنية والمعرفية ورفع درجاتهم العلمية عن طريق خدمات تعليمية متكاملة.

