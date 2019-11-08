أول النهار

أعلن الصندوق الكويتي للتنمية افتتاحه مشروع طريق الشيخ صباح الاحمد في جمهورية جيبوتي الممول من قبل الصندوق.

وقال الصندوق في بيان صحافي أول من أمس الاربعاء ان الطريق يعتبر احد المشاريع الحيوية الذي يهدف الى تيسير الحصول على الخدمات التعليمية والصحية لسكان المدن والقرى التي يمر بها.

واوضح ان القيمة التمويلية للطريق بلغت نحو 156 مليون دولار أميركي، مشيرا الى ان الطريق يخلق مراكز اقتصادية وصناعية جديدة على جانبي الطريق وتفعيل دور جيبوتي في نقل الفوسفات والبوتاس الخام من المناجم الواقعة في شمال اثيوبيا الى ميناء تاجورا.

واضاف ان شبكة النقل البري في البلاد تسهم في توفير مصادر دخل جديدة تساعد الحكومة في زيادة استثماراتها في البنى التحتية للدولة ورفع مستوى الخدمات التي تقدمها للمواطنين.

واشار الصندوق الى ان المشروع يوفر فرص عمل جديدة تحد من الفقر وترفع من المستوى المعيشي للفرد.

ونقل البيان عن نائب المدير العام لشؤون العمليات في الصندوق مروان الغانم كلمته اثناء مراسم الافتتاح والتي أعرب فيها عن سعادته بتدشين هذا المشروع الذي يحمل اسم حضرة صاحب السمو امير البلاد الشيخ صباح الأحمد الصباح حفظه الله ورعاه متمنيا لجمهورية جيبوتي الشقيقة مزيدا من التقدم والازدهار.

يذكر ان الصندوق الكويتي للتنمية قدم اول قرض لجمهورية جيبوتي عام 1980 وذلك لتمويل انشاء مصنع الالبان وتتابعت مساهمات الصندوق ليبلغ عدد القروض 15 قرضا حيث بلغ اجمالي القروض حوالي 293 مليون دولار أميركي وبلغ اجمالي مبلغ السداد حوالي 84 مليون دولار أميركي.

