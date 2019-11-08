أول النهار

اكد مساعد وزير الخارجية للشؤون القنصلية الكويتية الوزير المفوض سامي الحمد عمق العلاقات الدبلوماسية والقنصلية بين الكويت والامارات وترابطها الوثيق في المجالات كافة.

وقال في تصريح لـ (كونا) عقب ختام اعمال الدورة الثالثة للجنة القنصلية المشتركة الكويتية والاماراتية في ابوظبي ان اجتماعات الدورة كانت مثمرة وجسدت العلاقات الثنائية المتميزة والصلات المتينة والمصالح المشتركة بين البلدين.

واضاف ان الاجتماعات تأتي في ظل حرص القيادة الحكيمة وبتوجيهات وزراء الخارجية في كلا البلدين على تسهيل وتيسير كل ما يتعلق بمواطني الجانبين وتعزيز التعاون وتبادل الخبرات في المجال القنصلي والتعرف على الاجراءات المتخذة لتوعية المواطنين حول الاجراءات المتبعة خلال السفر.

وأوضح الحمد الذي ترأس الوفد الكويتي المشارك في الدورة ان الاجتماعات تطرقت الى اهمية تبادل الخبرات في المجال الامني والتعرف على الآلية المتبعة في التعامل مع المبعدين في كلا البلدين.

وذكر ان محضر الاجتماع الذي تم التوقيع عليه بين الجانبين تضمن بنود التعاون في المجالات القنصلية والامنية والصحية والقضائية التي تعنى بتقديم التسهيلات لمواطني الطرفين. واشار الى ان الطرفين بحثا ايضا عدة مواضيع اخرى منها القضايا الاقتصادية والتجارية وتسهيل اجراءات المرافقين الاجانب للكويتيين لدى الامارات. وفي المجال القنصلي قال الحمد انه تم الاتفاق بين الجانبين على تحديد ضباط اتصال في سفارتي ووزارتي الخارجية للبلدين لتسهيل متابعة ورعاية مصالح البلدين.

اما في الاطار الامني فقال الحمد ان الطرفين اتفقا على تفعيل اتفاقية نقل السجناء بين البلدين حيث يتم السماح للمسجونين خارج وطنهم بتكملة ما تبقى من مدة العقوبة داخل وطنهم.

ولفت الى ان الجانب الاماراتي وعد ان تكون اجراءات فحص وعلاج الكويتيين بالمجان في المستشفيات الحكومية الاماراتية. وقام الوفد الكويتي بالاطلاع على مركز العمليات القنصلي في وزارة الخارجية والتعاون الدولي الاماراتية ومتابعة الاجراءات الضرورية التي يتم تطبيقها في مواجهة الازمات والكوارث.

واستمع الوفد الى شرح مفصل حول التعامل مع حالات الطوارئ التي ترد وكيفية التعامل مع البلاغات الواردة بتشكيل فريق من وزارة الخارجية وهيئة الازمات اضافة الى الاطلاع على آلية عمل الرصد المباشر للحوادث والكوارث على مستوى العالم.

