أول النهار

مسقط - (كونا): قال نائب رئيس مجلس ادارة جمعية الهلال الاحمر انور الحساوي أمس الخميس ان ما حققته هيئات وجمعيات الهلال الأحمر الخليجية من «مكانة متميزة» في العمل الانساني على المستويين المحلي والدولي جعلها «انموذجا» في العمل التطوعي. واضاف الحساوي في تصريح لـ (كونا) على هامش مشاركته في الاجتماع ال15 لرؤساء هيئات وجمعيات الهلال الاحمر بدول مجلس التعاون الخليجي الذي عقد اليوم «أمس» في مسقط ان الاجتماع صدر عنه عدة قرارات ابرزها استضافة الجمعية ورشة العمل الخليجية المختصة بإعداد كوادر اعلامية في مجال العمل الاغاثي والانساني في فبراير المقبل وتنظيم ورشة عمل مصاحبة لاجتماعات رؤساء هيئات وجمعيات الهلال الاحمر بدول المجلس تخص الاعلام الانساني ابتداء من الاجتماع الـ 16 في العام المقبل. واشار الى ان المجتمعين اكدوا اهمية تنسيق وتوحيد المواقف في المنظمات الدولية والاقليمية مشيرا الى دعم مرشح الجمعية الدكتور هلال الساير لعضوية اللجنة الدائمة للحركة الدولية للصليب الاحمر والهلال الاحمر التي ستعقد مؤتمرها في ال 19 من الشهر المقبل في جنيف.

وذكر الحساوي ان الاجتماع اكد اهمية تبادل الزيارات والمعلومات والخبرات حول التجارب الناجحة لبرامج تشجيع العمل التطوعي الخليجية مشيرا الى ان الاجتماع اثنى على الجهود التي تبذلها وزارات التربية والتعليم بدول المجلس في مجال تعزيز نشر ثقافة العمل التطوعي في مناهج التعليم.

