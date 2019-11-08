أول النهار

ثمن السفير اليمني لدى الكويت د. علي بن سفاع، الجهود المخلصة التي بذلها الاشقاء في المملكة العربية السعودية لإنجاح اتفاق الرياض بين الحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي الجنوبي، وحرصها على وحدة اليمن وأمنه واستقراره ونبذ الفرقة بين أبنائه ، والدعم المتواصل والمستمر والوقوف الى جانب اليمن في كل المراحل والظروف . وثمن جهود صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد والدبلوماسية الكويتية لإخراج هذا الاتفاق الى حيز النور. وقال: تدركون جيداً مدى التأثير والمصداقية لدى القيادة الكويتية في مختلف المنعطفات التي تمر بها الأمة والاشكاليات والخلافات اليمنية - اليمنية الى جانب ذلك فإن الشعب اليمني والقيادة الشرعية تثمن عالياً مواقف الكويت في المحافل الدولية وخاصة صوت الكويت في مجلس الامن مع الحق اليمني والعربي.

وأعرب السفير عن سعادته لتوقيع هذا الاتفاق الذي يعتبر بداية صحيحة وخطوة أولى لرص الصفوف وتوحيد الجهود الوطنية لمواجهة المشروع الحوثي الإيراني ، وبناء الدولة اليمنية الاتحادية العادلة ومواجهة جميع المشاريع التدميرية في المنطقة.

وأكد أن توقيع هذا الاتفاق يعتبر خطوة مهمة ، ولكن الأهم من ذلك هو وجود النوايا الصادقة لتنفيذه على الواقع، ودعا الى ضرورة تجاوز الخلافات ووضع مصلحة اليمن والشعب بعيداً عن كل الخلافات والصراعات والانتماءات الضيقة وفوق كل اعتبار. وأوضح أن الاتفاق أكد الالتزام بالثوابت الوطنية والمرجعيات الثلاث (المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني وقرارات مجلس الامن ذات الصلة وعلى رأسها القرار رقم 2216) وهي المرجعيات المعتمدة محلياً واقليمياً ودولياً والاساس لأي حل سياسي شامل نحو تحقيق السلام وبناء الدولة الاتحادية العادلة. وبين أن الاتفاق يضمن عودة جميع مؤسسات الدولة بما فيها مجلس النواب الى العاصمة المؤقتة عدن، وتفعيل المؤسسات الحكومية واستئناف الدور الرقابي لمؤسسات الدولة المختلفة والذي سينعكس ايجاباً على تطوير الأداء الحكومي وتحسين مستوى الخدمات. وأكد أن الاتفاق يضمن دمج جميع الوحدات والتشكيلات العسكرية والأمنية تحت قيادة وزارتي الدفاع والداخلية، ما يمكن الحكومة الشرعية من بسط سلطتها على كامل الأراضي المحررة وانهاء حالة الازدواجية ومعالجة كافة الاختلالات الأمنية والمحافظة على الأمن والاستقرار وتعزيز سيادة القانون.

