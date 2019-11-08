الأولى

بعث سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد ببرقية تهنئة للشيخ خليفة بن زايد آل نهيان بمناسبة تجديد المجلس الأعلى لاتحاد دولة الإمارات العربية المتحدة الثقة في سموه رئيسا للمجلس الأعلى للاتحاد لولاية رابعة.

وأشاد صاحب السمو بما حققته دولة الإمارات العربية المتحدة من نهضة تنموية شاملة ومن إنجازات في مختلف المجالات متمنيا للشيخ خليفة موفور الصحة والعافية وان يوفقه لمواصلة مسيرة الخير والنماء والازدهار لدولة الامارات العربية المتحدة وشعبها الكريم في ظل قيادته الحكيمة.

وكان المجلس الأعلى لاتحاد دولة الإمارات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان انتخب رئيساً للبلاد لولاية رابعة. وقالت وكالة الانباء الاماراتية وام إنّ المجلس الأعلى جدد الثقة بالشيخ خليفة، حاكم إمارة أبو ظبي، رئيسا للمجلس الأعلى للاتحاد لولاية رابعة مدتها خمس سنوات.

وبحسب الدستور الإماراتي، يعدّ المجلس السلطة العليا في الدولة، ويضم حكام جميع الإمارات. ولد الشيخ خليفة عام 1948، واصبح رئيساً للدولة وحاكما لابو ظبي في نوفمبر 2004 إثر وفاة والده الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، مؤسس دولة الإمارات.