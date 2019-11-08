الأولى

ثمن السفير اليمني لدى الكويت د. علي بن سفاع، جهود صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد والدبلوماسية الكويتية في انجاح اتفاق الرياض بين الحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي الجنوبي.

وأشاد بمدى التأثير والمصداقية لدى القيادة الكويتية في مختلف المنعطفات التي تمر بها الأمة والاشكاليات والخلافات اليمنية - اليمنية الى جانب ذلك فان الشعب اليمني والقيادة الشرعية تثمن عالياً مواقف الكويت في المحافل الدولية وخاصة صوت الكويت في مجلس الامن مع الحق اليمني والعربي. وأعرب السفير اليمني عن سعادته لتوقيع هذا الاتفاق الذي يعتبر بداية صحيحة وخطوة أولى لرص الصفوف وتوحيد الجهود الوطنية لمواجهة المشروع الحوثي الايراني، وبناء الدولة اليمنية الاتحادية العادلة ومواجهة جميع المشاريع التدميرية في المنطقة.

وأكد أن توقيع هذا الاتفاق يعتبر خطوة مهمة، ولكن الأهم من ذلك هو وجود النوايا الصادقة لتنفيذه على الواقع، ودعا الى ضرورة تجاوز الخلافات ووضع مصلحة اليمن والشعب بعيداً عن كل الخلافات والصراعات والانتماءات الضيقة وفوق كل اعتبار. وأوضح أن الاتفاق أكد الالتزام بالثوابت الوطنية والمرجعيات الثلاث (المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني وقرارات مجلس الامن ذات الصلة وعلى رأسها القرار رقم 2216) وهي المرجعيات المعتمدة محلياً واقليمياً ودولياً والاساس لأي حل سياسي شامل نحو تحقيق السلام وبناء الدولة الاتحادية العادلة.