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بغداد الوكالات: تجددت الصدامات بين قوات الامن العراقية والمحتجين أمس وسط انباء عن سقوط قتلى بين المحتجين. فيما أكدت قيادة عمليات بغداد، أنه تم اصدار أوامر باعتقال القوة التي فتحت النار، وتم منع استخدام الرصاص الحي ضد المتظاهرين في حين اعاد المحتجون في الجنوب اغلاق ميناء ام قصر بعد ساعات من فتحه.

وقتل أربعة محتجين على الاقل وأصيب أكثر من 35 آخرين بعدما استخدمت قوات الأمن الذخيرة الحية لتفريق المظاهرات في شارع الرشيد أثناء محاولة المتظاهرين ازالة الحواجز الكونكريتية التي تغلق الشارع. وذكرت مصادر ان اطلاق النار اركز على جسور بغداد الثلاثة الرئيسة وهي «الأحرار» و«الشهداء» و«باب المعظم»، أو قريبا منها بعد أن تحولت الى نقاط احتجاج رئيسة. واستطاع المحتجون قطع جسر الشهداء مجددا عقب ساعات من فتحه.

وتكرر المشهد في جنوب البلاد، اذ قال مسؤولون في ميناء أم قصر بمحافظة البصرة، ان عشرات المحتجين أغلقوا مدخل الميناء، بعد ساعات فقط من استئناف العمل فيه.

وأدى قطع طرقات النقل الى منع وصول نحو 90 ألف برميل من النفط الخام المخصص للتصدير لا تزال عالقة في أحد حقول شمال العراق. وقال متحدث باسم رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي ان اغلاق الميناء كلف البلاد ما يزيد على 6 مليارات دولار حتى الآن.

في غضون ذلك أكد قائد عمليات بغداد الفريق الركن قيس المحمداوي، امس أنه تم اصدار أوامر باعتقال القوة التي فتحت النار في الهواء لتفريق المحتجين وتم منع استخدام الرصاص الحي ضد المتظاهرين. واكد المحمداوي ان ملف المخطوفين من المتظاهرين تجري متابعته وسيتم اعلان النتائج. مشيرا الى ايقاف استخدام أحد أنواع الغاز المسيل للدموع ضد المتظاهرين واعتقال 26 من مثيري الشغب قرب الجسور في العاصمة. واكد في هذا السياق أن 95% من المتظاهرين سلميين. معتبرا أن القوات الأمنية «تتعرض لهجوم من قبل بعض المندسين» ما ادى الى اصابة العشرات من أفرادها. كما كشف قائد عمليات بغداد أن الملثمين على الجسور هم عناصر أمنية تابعين لوزارتي الدفاع والداخلية.

وأكد المحمداوي أنه لن تتم مداهمة ساحة التحرير متعهدا بتوفير الحماية للمتظاهرين.

لكن الأمم المتحدة، قالت امس ان التقارير التي تردها تشير الى استمرار استخدام قوات الأمن العراقي للرصاص الحي.