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المنامة أ.ف.ب: بدأ تحالف عسكري بحري بقيادة الولايات المتحدة في البحرين أمس، رسميا مهمته المتمثلة بحماية الملاحة في منطقة الخليج من اعتداءات تعرضت لها سفن واتُهمت ايران بالوقوف خلفها. وبعد ترقب دام لأشهر منذ الاعلان عن الفكرة في يونيو، وُلد «التحالف الدولي لأمن وحماية الملاحة البحرية وضمان سلامة الممرات البحرية» بعضوية ست دول الى جانب الولايات المتحدة، هي السعودية والامارات والبحرين وبريطانيا واستراليا والبانيا.

وتتهم الولايات المتحدة ودول غربية ايران بالوقوف خلف هجمات ضد ناقلات نفط وسفن في مياه الخليج قرب مضيق هرمز الاستراتيجي منذ مايو الماضي، حين شددت واشنطن عقوباتها على قطاع النفط الايراني الحيوي. لكن ايران تنفي هذه الاتهامات التي دفعت بالمنطقة الى حافة مواجهة عسكرية كبرى.

وحضر قائد القيادة المركزية للقوات البحرية الأميركية في الشرق الأوسط جيم مالوي حفل اعلان انطلاق عمل التحالف في مقر الاسطول الخامس بالمنامة، الى جانب مسؤولين عسكريين من الدول المشاركة. وقال مالوي ان الهدف هو «العمل معا للخروج برد بحري دولي مشترك» على الهجمات ضد السفن. وأوضح «هدفنا دفاعي بحت والتركيبة العملياتية تقوم على مبدأ التعامل مع التهديدات وليس التهديد»، مشيرا الى أنه سيجري استخدام سفن ضمن دوريات في مياه البحر. وتابع «ليس هناك من مخطط هجومي لجهودنا، باستثناء الالتزام بالدفاع عن بعضنا البعض في حال تعرضنا لهجمات».

ومن المقرر أن تشمل منطقة المهمة البحرية التي أطلق عليها اسم «سنتينال»، مياه الخليج، مرورا بمضيق هرمز نحو بحر عمان ووصولا الى باب المندب في البحر الأحمر. وسعت واشنطن بقوة لتشكيل هذا التحالف لمواكبة السفن التجارية في الخليج، لكنها لم تتمكن من جذب الكثير من الدول لاسيما وأن الكثير من حلفائها يتوجسون من جرهم الى نزاع مفتوح في المنطقة التي يعبر منها ثلث النفط العالمي المنقول بحرا. ورفض الأوروبيون بشكل خاص العرض أملا في الحفاظ على الاتفاق حول البرنامج النووي الايراني الذي انسحب منه الرئيس الأميركي دونالد ترامب العام الماضي في اطار ممارسته لسياسة «الضغوط القصوى» على الجمهورية الاسلامية.