الأولى

باشرت الشركات المنفذة لمشاريع المباني العامة في مشروع المطلاع الاسكاني اعمالها عبر 4 عقود تنوعت مواقعها في عدد من الضواحي حيث اشتمل العقد الاول على بناء 4 مساجد و4 أفرع للجمعيات، و5 مدارس بالاضافة الى روضة اطفال، ومركز صحي في الضاحية N10 بتكاليف اجمالية بلغت 31 مليونا و792 ألف دينار على ان يستغرق الانجاز 730 يوما. اما العقد الثاني فيشتمل على 8 مساجد، و4 أفرع للجمعيات، ومدرستين وروضتي اطفال، ومركز ضاحية، وفرع غاز في الضواحي N7-N8 بقيمة اجمالية تبلغ 26 مليونا و950 ألف دينار بمدة تنفيذ تصل الى 900 يوم. ويشتمل العقد الثالث على 6 مدارس وروضتي اطفال، و8 مساجد، و8 افرع للجمعيات، بالضواحي N6-N8 وبقيمة اجمالية تصل الى 37 مليونا و960 ألف دينار وبمدة تنفيذ تصل الى 900 يوم.

ويضم العقد الرابع والاخير الذي سيتم تنفيذه في الضاحية N11 4 مساجد، و4 أفرع للجمعيات، ومركز ضاحية، ومدرسة ثانوية، وروضة اطفال بمدة تنفيذ 900 يوم وبقيمة اجمالية 28 مليونا و249 ألف دينار.