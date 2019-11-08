الأولى

وصلت إلى البلاد فجر امس الخميس، الدفعة الثانية من المعلمين الفلسطينيين، الذين تعاقدت معهم وزارة التربية في تخصصات اللغة الإنكليزية، والرياضيات، والعلوم، والرياضيات، والفرنسي، والتربية البدنية، والكيمياء، والفيزياء، والتي تضم 108 معلمين من قطاع غزة.

وقالت مصادر مطلعة إن نحو 156 معلماً فلسطينياً من إجمالي المتعاقدين سيصلون إلى البلاد تباعاً، بحسب مواعيد حجوزات الطيران، بعد إنهاء الإجراءات الأمنية والتنسيق مع الجهات المعنية، متوقعة أن تصل الدفعة الثالثة خلال أيام. وذكرت أن التربية بذلت جهوداً كبيرة لإنهاء جميع الإجراءات الخاصة بالمعلمين الذين تعاقدت معهم ووفرت كل ما يحتاجون اليه من إجراءات قانونية، كما تم تخصيص 200 دينار سلفة لكل معلم.

وأفادت بالعمل على اتمام إجراءاتهم من بصمات وفحص طبي وفتح حسابات في البنوك وغيرها.

