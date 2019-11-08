الأولى

تبدأ البلدية بعد غد الاحد فتح باب التراخيص للمخيمات الربيعية وحجز المواقع واستخراج التراخيص على أن يبدأ التخييم اعتبارا من يوم 15 الحالي. وأوضحت أن آلية استخراج تراخيص المخيمات تتضمن دفع تأمين ورسوم المخيم الكترونيا عبر موقع البلدية الرسميwww.baladia.gov.kw، لافتة الى ان الآلية تتضمن 4 خطوات هي حجز الموقع عن طريق إدخال الإحداثية في المواقع المسموح إقامة المخيم بها، ثم إدخال البيانات اللازمة كالاسم و الرقم المدني والموافقة على الشروط والأحكام المنصوص عليها ومن ثم دفع الرسوم والتأمين وطباعة الترخيص.

