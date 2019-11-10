مال وأعمال

كشفت وثيقة رسمية عن أن وزارات كبرى بالدولة لاتزال غير ملتزمة بالصرف ضمن موازناتها الموضوعة والمقدرة سلفاً، موضحة أن أي طلبات لإعتمادات مالية اضافية لن يتم قبولها، محذرة جميع الجهات بضرورة الالتزام التام بتقديرات موازناتها مع مراعاة وضع موازنات منطقية قابلة للموافقة عليها.

وقالت الوثيقة التي حصلت «النهار» على نسخة منها أنه لن يسمح بزيادة اعتمادات الموازنة لأي جهة من الجهات العامة تحت أي مبرر غير منطقي، موضحة أن الحل يكمن في اجراء نقل قانوني بين اعتمادات ابواب الميزانية إلا أن هذا الامر يحتاج الى موافقة مجلس الأمة كما نصت بذلك المادة رقم 21 من المرسوم بالقانون رقم 31 لسنة 1978 الخاصة بقواعد اعداد الميزانيات العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي.

واقترحت الوثيقة بناءً على دراسات قامت بها جهات مختصة بأمور الميزاينة العامة مخاطبة رئيس مجلس الأمة لمعرفة مدى امكانية تمرير قرار من المجلس يسمح بإجراء عمليات النقل بين اعتمادات ابواب الميزاينة.

وأكدت الوثيقة أن إجراء مناقلة بين أبواب الميزانية هو حل أمثل بدلاً من طلب اعتماد اضافي يرهق الموازنة العامة ويهدر المال العام دون سند .

وتتخذ الحكومة اجراءات صارمة لضبط الإنفاق ومحاصرة الهدر وضبط معدلات الصرف ومحاسبة المقصرين.

فيما أصدرت وزارة المالية خلال العام الحالي مجموعة من القواعد المنظمة بشأن إعداد تقديرات ميزانيات الوزارات والإدارات الحكومية والهيئات الملحقة والاسس والقواعد التي ينبغي اتباعها في إعدادها وفقا لتصنيف الميزانية وذلك في ضوء تحسين وضبط عمليات الإنفاق والحد من الهدر المالي على جميع جوانب المصروفات تحقيقاً للطموحات الإصلاحية المالية.

وجاء فيها أن الاعتمادات المالية للمشاريع الإنشائية وأعمال الصيانة الجذرية تقدر وفقا للدراسات الفنية لإدارة الميزانيات المتعلقة بالمشاريع الإنشائية والصيانة بوزارة المالية وبالتنسيق مع الجهات الحكومية المختلفة. وتطرقت تعميمات وزارة المالية الى ضرورة وضع خطة توضح بموجبها مدى حاجة الجهة لتنفيذ المشاريع وينبغي الربط بين تحديد أولويات المشاريع كما يراعى أهمية الربط بين حجم المشاريع المدرجة والقدرة التنفيذية للجهة.

