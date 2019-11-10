مال وأعمال

سجلت شركات الطيران في الشرق الأوسط زيادة بنسبة 1.8 % حتى شهر أكتوبر الماضي، بما فيها الخطوط الجوية الكويتية التي اقتربت من تحقيق رقمها المستهدف من نقل الركاب خلال هذا العام 2019 وهو 4.7 ملايين راكب، وكانت الكويتية حققت خلال الربع الأول من هذا العام زيادة 5 % من الإيرادات الإجمالية مقارنة بالفترة نفسها من 2018 وزيادة 8 % في عدد الركاب هذا العام مقارنة بالفترة نفسها من 2018، كما أن الثقة المستردة في الخطوط الجوية الكويتية من قبل عملائنا ترجمتها تلك الأرقام.

ووضع التطور بشكل ملموس من خلال ارقام السنوات الماضية حيث نقلت الشركة 4.1 ملايين عام 2017 ثم ارتفع العدد المنقول من الركاب إلى 4.5 ملايين عام 2018 وهذه الأرقام تؤكد ان الأهداف الرئيسة التي رسمها مجلس الإدارة وهي المحافظة على أعلى درجات السلامة والأمان في عملياتها وتشغيلها، وتحقيق أعلى درجات انضباط مواعيد الرحلات حيث حققت الشركة نسبة يومية بانضباط المواعيد تتراوح بين 90 و95 % وهي تفوق المعدل العالمي لدى شركات الطيران بضبط المواعيد والبالغة 85 %، وأخيرا تحقيق أعلى الخدمات المقدمة للعملاء قبل وأثناء سفرهم وبعد الوصول.».

في المقابل انخفضت حركة الشحن لشركات الطيران في الشرق الأوسط بنسبة 8.0 % مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. وكان هذا أكبر انخفاض في الطلب على الشحن في أي منطقة بسبب تصاعد التوترات وتباطؤ التجارة العالمية على أداء المنطقة بسبب موقعها الاستراتيجي كحلقة وصل في التوريد العالمية. ولم يكن الامر مقتصراً على دول الشرق الأوسط بل شهدت معظم الطرق الرئيسة من وإلى المنطقة ضعف الطلب في الأشهر القليلة الماضية، حيث انخفضت طرق أوروبا إلى الشرق الأوسط، وآسيا إلى الشرق الأوسط بنسبة 8 % و %5 على التوالي.

وارتفعت نتائج حركة نقل الركاب العالمية حتى شهر أكتوبر الماضي 2019 بنسبة 3.8 % مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي،) من دون تغيير على نطاق واسع عن أداء أغسطس. زادت السعة (كيلومترات المقاعد المتاحة أو ASK) بنسبة 3.3 %، وارتفع عامل الحمولة 0.4 نقطة مئوية إلى 81.9 %، وهو رقم قياسي لأي سبتمبر.

وكان شهر سبتمبر الماضي وما تلاه هو الشهر الثامن على التوالي الذي يقل فيه متوسط نمو الطلب. نظرًا لبيئة تدهور نشاط التجارة العالمية وحروب التعريفة الجمركية، وتصاعد التوترات السياسية والجيوسياسية وتباطؤ الاقتصاد العالمي، فمن الصعب رؤية الاتجاه ينعكس على المدى القريب».

وارتفع الطلب الدولي على المسافرين حتى أكتوبر بنسبة 3.0 % مقارنة بشهر سبتمبر 2018، والذي كان انخفاض من معدل نمو سنوي بلغ 3.6 % في أغسطس. سجلت جميع المناطق زيادة في حركة المرور، بقيادة شركات الطيران في أميركا الشمالية. ارتفعت السعة بنسبة 2.6 %، وارتفع عامل الحمولة بنسبة 0.3 نقطة مئوية إلى 81.6 %. وأشار مؤشر مديري المشتريات (PMI) الذي يتتبع طلبات التصدير للتصنيع الجديدة إلى انخفاض الطلبات الشحن بسبب الحرب التجارية المكثفة بين الولايات المتحدة والصين التي تؤثر سلبًا على صناعة الشحن الجوي وأيضا على حركة التجارة العالمية بتريليونات الدولارات، الأمر الذي ساعد على تراجع قدره ل 4.5 % من سبتمبر على أساس سنوي، و أيضا الخلافات بيت كوريا الجنوبية واليابان أضاف اضطراب العمليات في مطار هونغ كونغ الدولي - أكبر مركز شحن في العالم - ضغطًا إضافيًا. نظرًا لأن المنطقة تمثل أكثر من 35 %.

