مال وأعمال

قال تقرير متخصص أن قرار البنك الفيدرالي الأميركي «المركزي» بتاريخ 30/10/2019 خفض سعر الفائدة الأساس على الدولار بربع النقطة المئوية ليصبح 1.75%، وهو ثالث تخفيض منذ أن بدأ الخفض في 31/07/2019، أي ثلاثة تخفيضات خلال ثلاثة شهور فقط، وفي ذلك دلالة قوية على ارتفاع مستوى قلق الفيدرالي الأميركي حول النمو الاقتصادي.

وأضاف التقرير الصادر عن شركة الشال للاستشارات الاقتصادية ان الرئيس الأميركي مازال يريد ما هو أكثر من الفيدرالي، ربما لأن انتخابات العام القادم ستتأثر نتائجها كثيراً بحالة الاقتصاد الأميركي حينها بما يدفع الرئيس الى المطالبة بخفض أكبر وأسرع لأسعار الفائدة، ولكن الفيدرالي يعتقد بأن وضع الاقتصاد الأميركي مطمئن في حدود الاجراءات التي يتخذها. وحتى اجراء الخفض الأخير لسعر الفائدة الأساس على الدولار خالف بنك الكويت المركزي حركة سعر الفائدة على الدولار 7 مرات من أصل 11 تغييراً منذ 16/12/2015، رغم الضغوط السلبية القوية على جاذبية وتوطين الدينار وبعد تقلص الهامش في سعر الفائدة على الدولار الى أدنى مستوياته وعند نصف نقطة مئوية حتى 19/12/2018، ارتفع ذلك الهامش الى نقطة مئوية كاملة بعد تخفيضين للفيدرالي آخرهما في 18/09/2019 بما دعم جاذبية الدينار وعليه تبع بنك الكويت المركزي الخفض الأخير على سعر الفائدة الأساس وخفض سعر الخصم على الدينار مـن 3% الـى 2.75%، ليبقى الهامش لصالح الدينار ثابتاً عند نقطة مئوية كاملة. وأكد التقرير أن توطين الدينار هدف أساس لبنك الكويت المركزي نتيجة ضعف تأثير أداة سعر الفائدة في حركة نمو الاقتصاد المحلي أو في كبح التضخم، لأن علاقة النمو أو التضخم بالائتمان المصرفي ضعيفة.

ويحسب لبنك الكويت المركزي أن اتخذ قرارات صعبة حين خالف اتجاهات الفائدة على الدولار خلافاً لمعظم البنوك المركزية في الاقليم، واستخدم وسائل وأدوات أخرى للحفاظ على جاذبية الدينار وثبت فيما بعد صوابها.

ومع توقعات سلبية حول نمو الاقتصاد العالمي، يذهب بعضها الى ترجيح حدوث كساد أسوة بأزمتي عام 1929 وعام 2008 وان كنا لسنا مع مثل تلك التوقعات، يبقى من المرجح أن يستمر الفيدرالي الأميركي بخفض سعر الفائدة الأساس، ومعه بنك الكويت المركزي في حدود الاحتفاظ بهامش الـ 1% بين فائدة العملتين.

