مال وأعمال

يطرح بيت التمويل الكويتي «بيتك»، كأول بنك في الكويت بطاقة فيزا إنفينيت الائتمانية ذات الاصدار الحصري بتصميمها المعدني لعموم عملاء الخدمات المالية الخاصة في «بيتك» بعد ان تم طرحها بصفة استثنائية احتفالاً بمرور 40 عاماً على تأسيس «بيتك» على عملاء الخدمات المالية الخاصة خلال الفترة القريبة الماضية، حيث تتمتع البطاقة بمزايا استثنائية، وتؤكد اهتمام «بيتك» بالعميل والحرص على مكافأته، والاستمرار في ابتكار مجموعة متنوعة من الخدمات والمنتجات المصرفية تلائم احتياجاته وتعزز مكانة «بيتك» الرائدة عالميا.

وقال مدير عام الخدمات المالية الخاصة في «بيتك»- عبدالله عبدالمحسن المجحم، أن بطاقة فيزا إنفينيت الائتمانية تعتبر أفضل منتج مقدم من فيزا تم تصميمه حصريا لعملاء الخدمات المالية الخاصة، تتيح لهم تجربة فريدة ورائعة للاستمتاع بعالم من المكافآت الحصرية والسفر والمطاعم الفاخرة، وتجارب التسوق الأكثر استثنائية، وغيرها الكثير من المزايا الأخرى التي تم اختيارها بعناية، ومنها على سبيل المثال آلية الدفع بالبطاقة عن بعد وغيرها، التي صُممَت خصيصا لتناسب أسلوب حياتهم وتطلعاتهم بشكل أفضل، مشيرا الى انه تم طرحها لجميع عملاء الخدمات المالية الخاصة بعد ان تأكد الاقبال عليها، ولمس الجميع مزاياها وخدماتها المتميزة، واهميتها كعنصر منافس وفريد على مستوى السوق.

وأضاف المجحم ان البطاقة توفر إمكانية دخول حاملها ومرافق واحد الى عدد كبير من قاعات التشريفات في المطارات حول العالم، وخدمة المساعدة الشخصية العالمية «الكونسيرج» مجاناً، بالإضافة إلى شبكة الدعم الدولية الخاصة بفيزا، للمساعدة في حالات الطوارئ الطبية مع إمكانية التحدث بلغة العميل، وعروض استثنائية لحجوزات الفنادق عبر موقع Agoda.com، وعروض على مجموعة فيزا للفنادق الفخمة، والخصومات على خدمات الاستقبال والترحيب في مجموعة مختارة من المطارات العالمية، والدخول إلى صالات Global Blue في مواقع بارزة في أوروبا لاسترداد مبالغ ضريبة القيمة المضافة والتأمين على السفر لرحلات متعددة، وخدمات مساعدة العملاء العالمية وغيرها الكثير من المميزات الحصرية التي تقدمها بطاقة فيزا انفينيت.

وقال ان بطاقة «فيزا انفينيت» الائتمانية تُمنح مجانا لعملاء الخدمات المالية الخاصة حيث تسري صلاحيتها لمدة 3 سنوات يتم تجديدها تلقائيا بعد انتهاء المدة، مشددا على أهمية المضي قدما في الاستفادة مما تقدمه التكنولوجيا الحديثة لتوظيفه في زيادة الكفاءة وتطوير أسلوب وآلية العمل بما يحافظ على ريادة وتميز «بيتك».

