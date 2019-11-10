مال وأعمال

أعلن البنك الأهلي المتحد في السادس من نوفمبر الحالي أسماء الرابحين في السحب الأسبوعي على جوائز الحصاد الإسلامي، حساب السحب على الجوائز الإسلامي الأول في الكويت والذى استطاع أن يعيد رسم حياة الألاف من الرابحين من سعداء الحظ، حيث يقدم لعملائه أكبر عدد من فرص للفوز على مدار العام من خلال ما يزيد على 850 جائزة سنويا. وقد أسفر السحب عن حصول عبد حسين عبد هريش على الجائزة الأسبوعية الكبرى بقيمة 10,000 دينار.

بالإضافة إلى حصول 20 فائزا على 1000 دينار لكل رابح وهم: جميلة مبارك الديحاني، علي عبدالعزيز القوسي، خالد عادل العربيد، محمد عبدالهادى الوزان، علي عيسى حسين، زيد فهد عبدالرحمن الزيد، امل عيد علي الشريكة، إسماعيل صالح حسن، منيف ناصر المطيري، محمد حسين حاتم، ساره ضياء الشافعي، عبدالعزيز سالم الراشد، محمد عبدالرسول الحلواجي، سيد سلمان جعفر، رمزي العريض، رملة عبدالرضا حسين، نوال عبدالحسين صالح، عباس حسن علي، أحمد قمبر عبدالله، محمد ابراهيم أحمد.

