مال وأعمال

اختتمت شركة الاتصالات الكويتية VIVA، دورة الفوتوشوب للمحترفين بنجاح التي نظمتها في مبناها الرئيس على مدى ثلاثة أيام من 4 إلى 6 نوفمبر 2019، ضمن إطار مظلة #لأننا_نهتم.

وتضمنت الدورة التعليمية العديد من الأنشطة التي منحت المشاركين فرصة التعرف على أحدث أساليب التصميم وأكثرها تقدماً في برنامج فوتوشوب والتي يمكن تطبيقها على الأفكار المبتكرة. كما تم تكليفهم من قبل المدربين عبد العزيز الدويسان «بو نمر» وعبد الله حمادة، لتنفيذ أعمال فنية رقمية طوال فترة الدورة، وحثهم على تقديم وجهات نظرهم الشخصية وإظهار لمساتهم الفنية.

وقد حصل جميع المشاركين في الختام على شهادات تقديرية من VIVA تقديراً لنجاحهم في إكمال هذه الدورة لمدة ثلاثة أيام، كما تم منح جوائز لمن تم ترشيحهم كـ «أفضل مصممين».

وتندرج هذه الدورة فضلاً عن أنشطة وفعاليات أخرى، ضمن برنامج VIVA للمسؤولية الاجتماعية الذي يدعم مختلف المبادرات في مجالات الصحة والتعليم والبيئة والرياضة وريادة الأعمال، التي تعود بالنفع على المجتمع.

