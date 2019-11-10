مال وأعمال

رعى البنك الأهلي الكويتي، حفل افتتاح اليوم الوطني للتضامن مع المعاقين ومعرض المدارس المشاركة فيه، والذي أقيم في مدرسة هوب للاحتياجات الخاصة، وذلك انسجاماً مع استراتيجيته الداعمة للمبادرات والفعاليات التي تخدم المجتمع وأفراده.

وجرى تنظيم هذا الحدث بالتعاون مع الجمعية الكويتية لمتابعة قضايا المعاقين، وذلك يوم 5 نوفمبر في مدرسة هوب، والذي مثّل بداية لسلسلة من الفعاليات المقرر إقامتها على مدار الشهر.

وقد شاركت أكثر من 25 مدرسة من ذوي الاحتياجات الخاصة في المعرض الذي شهِد عرض أعمال الطلبة الفنية والحرفية بهدف إبراز إبداعاتهم، كما وزّعت المدارس المشاركة كتيبات عن طرق التدريس والمناهج الخاصة بذوي الإعاقة.

وتأتي رعاية البنك الأهلي الكويتي لهذه الفعالية حرصاً و التزاماً منه بتعزيز دوره في المسؤولية الاجتماعية وإيمانه بأن هذا التشجيع والدعم لمثل هذه المبادرات من شأنه إحداث تغيير إيجابي في المجتمعات ولتسليط الضوء على أبنائنا من ذوي الاحتياجات الخاصة.

