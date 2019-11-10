مال وأعمال

يجري بنك الخليج غداً السحب الشهري العاشر لحساب الراتب لهذا العام، في المقر الرئيس للبنك، وبحضور وإشراف ممثل من وزارة التجارة والصناعة، وذلك لتحديد فائز شهر أكتوبر بجائزة تصل قيمتها إلى 12 ضعف الراتب.

وبهذه المناسبة، قال مساعد المدير العام للاتصالات الخارجية في بنك الخليج أحمد الأمير: «تعرفنا حتى اليوم على تسعة فائزين محظوظين من خلال سحوبات حساب الراتب الشهرية، ومتحمسون للتعرف على الفائز العاشر لهذا العام. وبالإضافة إلى الفوز بجائزة تصل قيمتها إلى 12 ضعف الراتب، يقدم حساب الراتب من بنك الخليج العديد من المميزات القيمة للعملاء، مثل السحوبات الشهرية والسنوية التي يدخل العملاء لها تلقائياً، كما يمكنهم التقديم للحصول على قروض دون فوائد، وهدايا نقدية، وإعفاءات من الرسوم، والمزيد من الجوائز طوال العام.»

ويوفر عرض حساب الراتب لعام 2019 إلى جميع العملاء الكويتيين الجدد ممن يقومون بتحويل رواتبهم إلى بنك الخليج، فرصة الدخول تلقائياً في السحوبات الشهرية والفوز ب 12 ضعف الراتب، وفي السحب السنوي على أكبر جائزة لحساب الراتب في الكويت و هي 100 ضعف الراتب.

يمنح حساب الراتب العملاء الجدد ممن يقومون بتحويل رواتبهم إلى بنك الخليج فرصة الحصول على جائزة نقدية فورية قدرها 100 دينار أو قرض بدون فوائد لغاية 10,000 دينار، شرط ألاَ يقل الراتب الذي يتم تحويله إلى بنك الخليج عن 500 دينار.

وبإمكان العملاء الجدد الحصول على بطاقات فيزا وماستركارد الائتمانية بدون رسوم سنوية في العام الأول، مع إمكانية الحصول على قرض تصل قيمته إلى 70,000 دينار وتسديده خلال مدة 15 سنة، أو قرض استهلاكي تصل قيمته إلى 25,000 دينار.

