مال وأعمال

أعلنت «زين» عن رعايتها البلاتينية للمؤتمر السنوي السادس والثلاثين للاتحاد الوطني لطلبة الكويت - فرع الولايات المتحدة الأميركية تحت شعار «جيلٌ بنّاء.. لوطنٍ معطاء»، والذي سينعقد في الفترة من 28 نوفمبر الحالي إلى 1 ديسمبر المُقبل في مدينة سان دييغو تحت رعاية سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر مبارك.

وأعربت الشركة في بيان صحافي عن فخرها بكونها الراعي البلاتيني للمؤتمر، والذي تُعتبر داعماً رئيساً له على مدى 16 عاماً، خاصةً وأنّ هذا المؤتمر الطلّابي المتميز يُشكّل التجمع الأكبر للطلبة الكويتيين الدارسين في الخارج، ويأتي دعم «زين» في إطار استراتيجيتها للمسؤولية الاجتماعية والاستدامة تجاه قطاعي الشباب والتعليم، ومن منطلق إيمانها بأهمية التواصل مع أبناء الكويت من طلاب العلم في الخارج.

وبينت «زين» أنها ستقوم وكعادتها كل عام بإضافة بصمة مميزة للمؤتمر من خلال مُشاركتها في العديد من الأنشطة والفعاليات على هامش المؤتمر، من ضمنها رعايتها للندوة الرياضية التي ستشهد تواجد العديد من الرياضيين الكويتيين المتميزين، وتنظيم منافسات بطولة «زين» لكرة القدم للطلبة في أجواء رياضية حماسية، وتنظيمها لورشة حول تسريع المشاريع التكنولوجية الناشئة ستستضيف من خلالها مجموعة من الشخصيات الناجحة في عالم ريادة الأعمال.

وأضافت الشركة أنها ستقوم أيضاً بالمُشاركة في تكريم الطلبة المتفوقين الأوائل من الكويتيين على مستوى الولايات المتحدة، كما ستُشارك في المعرض المُخصص للرعاة على هامش أعمال المؤتمر، وذلك من خلال جناحها الخاص الذي ستُقدّم من خلاله عروضاً خاصة للطلبة وفرصها الوظيفية للخريجين، واستعراض تجربتها الرائدة في عالم الاتصالات للطلبة، هذا بالإضافة إلى العديد من المفاجآت التي أعدتها خصيصاً لزوار المؤتمر.

وذكرت «زين» أن المؤتمر سيشهد تنظيم العديد من الأنشطة المميزة، منها ورشة «فونورزما» لصناعة الهوية الكاريزمية في وسائل التواصل الاجتماعي من خلال الأجهزة الذكية، وورشة تطوير الذات للطالبات، وندوة اقتصادية، كما سيستضيف المؤتمر نجوم إذاعة نبض الكويت 88.8 أف أم، وحفل غنائي من تقديم فرقة ميامي الكويتية، وهي الأنشطة التي ستشهد تواجد مجموعة كبيرة من الإعلاميين والسياسيين والناشطين الاجتماعيين والرياضيين وغيرهم.

وأشارت الشركة إلى أن المؤتمر يكتسب أهمية خاصة كونه يُعتبر أكبر تجمّع كويتي خارج البلاد حول العالم، ويستقبل طلبة الكويت من جميع أنحاء الولايات المتحدة، ويجمعهم بالعديد من الشخصيات الوطنية التي تزور الولايات المتحدة خصيصاً لمشاركة خبراتهم وتجاربهم من مختلف المجالات مع الطلبة الحاضرين، كما يعتبر تجمعاً ثقافياً فريداً من نوعه، لما يتميز به من مستوى عالٍ من الحس الوطني.

