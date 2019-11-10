مال وأعمال

أعلن المحامي بدر المطيرات الوكيل القانوني لمجموعة شركات «كي جي ال» (KGL) اتخاذه الاجراءات القانونية بحق مروجي الأخبار الكاذبة عن موكليه عبر معلومات وتغريدات واخبار مضللة ومغلوطة تشكل تشويه للسمعة التجارية للمجموعة وملاكها وموظفيها وإساءة لعلامتها التجارية في شبكات التواصل الاجتماعي، ومنها «الواتساب»، في محاولات منهم لإيهام الرأي العام بأخبار لا صحة لها ومخالفة للواقع.

واكد المطيرات بأنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق مروجي الاخبار الكاذبة وسيقدم اليوم بلاغات عن جميع مستخدمي التواصل الاجتماعي الذين تم رصدهم في اقتراف نشر تلك الأخبار والإشاعات إلى إدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية وملاحقة المسؤولين عنها، وتقديمهم للعدالة لنيل جزاء ما اقترفوه من أفعال معاقب عليها وفقاً لقانون هيئة الاتصالات رقم 37 لسنة 2014 وتعديلاته وقانون جرائم تقنية المعلومات رقم 63 لسنة 2015.

كما حذر الوكيل القانوني مستخدمي منصات التواصل الاجتماعي بأخذ الحيطة والحذر من نسخ هذه الرسائل والانجراف بعملية ترويجها والانخداع بمحتواها دون تحري الدقة والاشتراك في جريمة لاسيما أن ما يتم ترديده وتداوله عارٍ عن الصحة.

وختم المطيرات على لسان موكليه بأن حرية التعبير جزء اساسي من الديموقراطية التي تؤمن بها المجموعة وملاكها، إلا ان هذه الحرية مشروطة بعدم الإضرار بالآخرين او المساس بسمعتهم، حيث يعاقب قانون الجزاء وقانون تنظيم الاعلام الالكتروني والجرائم الالكترونية وقانون تنظيم الاتصالات وتقنية المعلومات، وقانون المطبوعات والنشر هذه الأفعال قانوناً ويجرمها.

آملا من الجميع تحري الدقة فيما يتم نشره واستعداد إدارة الاتصالات بالمجموعة الرد على أي استفسارات عبر مواقعها الرسمية على شبكات التواصل الاجتماعي.

