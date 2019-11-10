مال وأعمال

قدمت مجموعة «التمدين»، مفهوم «الهايبرد أوتليت» في مؤتمر البيع بالتجزئة المقام في دبي والذي ينظمه مجلس مراكز تسوق الشرق الأوسط 2019 من خلال مشروع الخيران «هايبرد أوتليت مول» والذي سيكون أول وجهة في المنطقة تدمج بين تسوق «الأوتليت» وخيارات الترفيه المتعددة بأسلوب حياة عصري.

يقوم مشروع الخيران على خمس أسس تمت مناقشتها في حلقة حوارية حول موضوع «مستقبل الأوتليت مول» والتي شارك بها الرئيس التنفيذي لشركة التمدين لإدارة المجمعات التابعة لمجموعة التمدين - أفجيت ياداف، حيث صرح: «يقدم الخيران «هايبرد أوتليت مول» قيمة مثالية للتسوق بالإضافة لتجارب طعام فريدة ومتعددة ومكونات ترفيه مبهرة بالإضافة لبرنامج حافل على مدار السنة يتضمن أنشطة متنوعة تشمل اقامة المعارض والعروض والفعاليات.»

يمتد الخيران «هايبرد أوتليت مول» على مساحة 350 ألف متراً مربعاً في قلب مدينة صباح الأحمد البحرية والواقعة في جنوب دولة الكويت حيث يشمل 70 ألف متراً مربعاً من مساحات التجزئة كما يكشف المشروع عن تصاميم داخلية استثنائية تتضمن تشكيلة من المحلات التجارية المتنوعة والتجارب الترفيهية التي تحاكي الزبون العصري وتستجيب لطلباته المتزايدة للحصول على كل ما هو جديد ومختلف وبشكل خاص ما هو ذو قيمة مضافة حيث يقدم مشروع الخيران لزبائنه أكثر من 300 محل تجاري وخيارات من المطاعم والكافيهات المتعددة ومراكز ترفيه عائلية وأخرى شبابية ذات طابع تكنلوجي. كما يتميز المشروع بوجود خيارات متعددة للترفيه الخارجي حيث سيتمكن الزوار من الاستمتاع بالمناظر البحرية المميزة التي يوفرها ممشى المرسى والذي يمتد على مسافة 1.25 كيلومتر باطلالته الفريدة على أكبر مرسى في الكويت والذي يتسع لأكثر من 900 قارب. يمتد الممشى وصولاً للحدائق المائية وهي أحد المرافق التي تميز مشروع الخيران حيث ستتضمن نوافير مائية ومسرحاً خارجياً تميزه الفعاليات الاستعراضية المتنوعة. كما يوفر المشروع أكثر من 3،700 موقف للسيارات ليأمن لزبائنه السهولة والراحة أثناء تجربة التسوق.

حصل المشروع على ردود فعل ايجابية كبيرة من المختصين والمستثمرين في مؤتمر البيع بالتجزئة لدى تعرفهم على التجارب والخيارات المتنوعة التي سيقدمها الخيران «هايبرد أوتليت مول» لزبائنه من الكويت والمنطقة وباعتباره كذلك أول مشروع هايبرد أوتليت في المنطقة تم تصميمه بشكل مبتكر ليوفر الاحتياجات الأساسية للمجتمع العصري.

يذكر بأن مجموعة التمدين لها دور فعال في قطاعي التجزئة والسياحة في الكويت مثل تطوير مشروع الكوت، أكبر واجهة بحرية للتسوق والترفيه في الكويت بالإضافة إلى تطوير مشروع مجمع الشيخ جابر العبدالله الجابر الصباح الدولي للتنس والذي يعد من أهم مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص حيث سيتضمن ربط المجمع بمول 360 الذي يعد واحداً من أبرز مراكز التسوق في البلاد. تلتزم مجموعة التمدين من خلال مشاريعها بالارتقاء بمعايير الاستثمار العقاري وقطاع تجارة التجزئة في البلاد وترسيخ الدور الأساس للقطاع الخاص بأن يكون المحرك الفاعل للسير بعجلة التنمية استجابة لتحقيق رؤية «الكويت 2035».

