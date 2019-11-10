مال وأعمال

أكد أمين عام المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية السابق هاشم الرفاعي أن هناك ضرورة ملحة لإعادة هيكلة القطاع الحكومي قائلاً بان هناك نماذج أكثر تطوراً وأكثر فاعلية وحداثة في منظومات إدارة الحكومة.

وأشار الرفاعي في حوار أجرته «النهار» إلى أن تقليص أعداد موظفي الدولة لا يختلف عليه اثنان إذا ما نظرنا إلى حجم البطالة المقنعة واضطراد مصروفات الباب الأول وغيره وإلى ضعف تسخير التكنولوجيا وطول الدورة المستندية وغيرها من الدلائل والمؤشرات.

وأشار إلى أن الكويت لم تنجز في تاريخها سوى خطتين انمائيتين، لكنها كانت دوماً دون طموح وتطلعات المواطنين رغم تحقيقها للعديد من الانجازات.

وأضاف أن الاحصاءات والدراسات الخاصة التي عهدت إلى منظمات دولية بدراستها، بينت تدني مستوى الانتاجية في جميع مرافق الدولة، إلا أن ذلك يشير إلى ضرورة إعادة النظر في بيئة العمل المؤسسي والأوصاف الوظيفية والحرص على أن يوكل إلى كل فرد من المسؤوليات التي تضمن ضرورة الإنجاز.

وقال إن تعديل التركيبة السكانية أمر متعلق بالأمن الوطني والأمن الاجتماعي والاقتصاد وتخفيف الضغط على مرافق وخدمات الدولة أكثر مما هو معني بقدرات الكويت التنموية رغم أن الخطة الانمائية احتوت توجهات لدراسة الاختلالات في التركيبة السكانية. وفيما يلي التفاصيل ...

لماذا نجحت دول مجاورة وتراجعت الكويت في تحقيق تقدم ملموس بمؤشرات التنمية الاقتصادية الشاملة رغم أن الكويت بدأت التنمية قبلها، حدثنا عن الأسباب؟

في اعتقادي أن نجاح دول مجاورة في تحقيق تقدم ملموس بمؤشرات التنمية لعدة أسباب خاصة بها نذكر منها على سبيل المثال: جدية متخذي القرار في إحداث نقلة نوعية ومحاسبة ومعاقبة المقصرين بصورة علنية، والاعتماد الكبير على مستشارين عالميين وبحوافز مالية مغرية، بالإضافة إلى المتابعة الحثيثة والدورية من الجهات العليا والأجهزة التابعة لمكاتبهم. أما في الكويت فأسباب التراجع تعود إلى عدة أسباب منها: التغيير المضطرد للوزراء ما يربك العمل المؤسسي، حيث يأتي كل وزير بمرئياته وأولوياته، اضافة الى ضعف الحوافز المالية لكبار المستشارين فما يقدم لا يفي باستقدام النخبة، عدم محاسبة المسؤولين والقادة، عدم الجدية في محاسبة الحكومة وعدم الالتفات إلى بعض ملاحظات ديوان المحاسبة الجوهرية.

وأضيف هنا أنه على الرغم من تعدد الجهات الرقابية، إلا أن فاعلية تلك الجهات في إحداث تغيير فعلي ضعيف جداً ناهيك عن الضعف في الكوادر الفنية والقيادية عموماً في معظم قيادات الدولة.

دخلنا في النصف الثاني لخطة التنمية 2019/2020 ولم ينجز سوى مشروع واحد من بين 135 مشروعاً كما تقول تقارير المتابعة الصادرة عن الأمانة العامة للتخطيط، كيف تقرأ تلك الأرقام؟

لم يأت إنجاز سوى مشروع واحد من بين 135 مشروعاً لخطة التنمية للعام المالي 2019/2020 كأمر مستغرب، فقد توالت الخطط الخمسية المتعاقبة مع نسب إنجاز متواضعة في أفضل الأحوال ومتدنية في غالب الأحوال. وأوضح هنا أن العيب ليس في برامج التنمية وإنما في القدرة المؤسسية على الانجاز والتنفيذ والتنسيق فيما بين الجهات المختلفة وقيام الجميع بانجازها . إن ما نلاحظه هو عدم التنسيق أو عدم اهتمام بعض الجهات بأولويات جهة أخرى أو عدم التنسيق المسبق حول ميزانيات الجهات ذات الصلة بمشروع تنموي محدد لذا تتأخر كثير من المشاريع، كما أن لطول الدورة المستندية في أروقة الحكومة وخضوع المشاريع للرقابة المسبقة وغيرها من التحديات كثيرا ما تقف حجر عثرة لتنفيذها بالسرعة والميزانية والجودة والغرض المطلوبين.

هل خطط التنمية في الكويت طموحة أكثر من اللازم، أم أن الإعداد لها ليس بالقدر الكافي مع وجود تحديات ومعوقات تحدت حدود 500 تحدياً؟

خطط التنمية في الكويت ليست طموحة أكثر من اللازم، بل هي في معظمها تحاول التصدي لمشاكل آنية أو متوارثة دون الالتفات بالقدر الكافي الى المشاريع التي تحدث نقلات نوعية في حياة المواطنين، ولذا فهي بحد ذاتها لا تطور بلداً، وإنما تعمل قي أحسن الأحوال على الحد من بعض المشاكل المتوارثة والمتفاقمة. وبالتالي فإن الإعداد لخطط التنمية ليست بالمستوى المرجو، وهذا ما دللت عليه الأرقام الصادرة عن مسؤولين حديثا حيث أعربوا بأن هناك مئات التحديات التي تجابه تنفيذ خطط التنمية، لذا فإن المسألة ليست بكون الطموح أكثر مما ينبغي وإنما العجز في الانجاز والابداع لقد تمكنت العديد من الدول، والتي لا تتمتع بنفس الميزات التي تتمتع بها الكويت، تمكنت من إنجاز خططهم التنموية الأكثر طموحاً وبكلفة أقل ووقت أقصر.

بطالة مقنعة

هل تعتقد أن موظفي الحكومة ليسوا مؤهلين لتنفيذ خطة التنمية مع تقارير تشير إلى انتشار البطالة المقنعة بين موظفيها البالغين 340 ألفاً؟

لا أنكر وجود بطالة مقنعة في جميع الجهات الحكومية دون استثناء، كما لا أنكر ضعف التأهيل الفني والقيادي والإداري في معظم مرافق الدولة وفي القطاع الخاص كذلك، حيث أكدت العديد من الدراسات والتي كانت على نفقة الدولة، بواقع هذان الأمران. وفي اعتقادي أن هذان السببان ليسا هما وحدهما سبب عدم قدرة الحكومة على التنفيذ وإنما ضعف الإرادة الحقيقية والاخفاق في إيجاد إدارة متميزة وتعثر جهود تأهيل القيادات والجهاز الإشرافي وتحفيز المتميزين . كل تلك العوامل في حال تطبيقها بالشكل السليم سوف يخرجنا من عنق الزجاجة وسيتم تحقيق نتائج أفضل.

هل صحيح أن الفساد والرشوة ووضع الشخص غير المناسب في المكان المناسب وراء تعثر التنمية في الكويت ؟

إن الفساد والرشوة ووضع الشخص غير المناسب في المكان المناسب وضعف الرواتب والحوافز وعدم المحاسبة والرضوخ للضغوط كما أكدته دراسات أممية عدة لا تشل التنمية في أي بلد وحسب ولكنها تسلب الجيل القادم من أي فرصة واقعية لبناء ذاته والانتفاع من مقدراته وقدراته، لذا بات ضرورياً تفعيل إجراءات الحوكمة الرشيدة والتي تؤدي دوراً كبيراً في عملية الاصلاح الاداري والمالي ومكافحة الفساد وتهذيب السلوك الانساني والتنظيمي في المؤسسات.

مشروع الحرير

من واقع تجربتكم كأمين عام المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية، كيف تنظر إلى مشروع الحرير؟

في نظري، أجد أن مشروع الحرير مشروع تنموي من الدرجة الأولى ويحمل الكثير من الآمال والتطلعات والتوجهات السامية لمستقبل أفضل للمنطقة عامة وللكويت خاصة، فالمشروع فريد من نوعه كونه يحمل في طياته نقلة نوعية إدارية واستثمارية وتشريعية وتنظيمية واجتماعية قد تكون بادرة حل للكثير من التعطيل الذي نشهده لدى المؤسسات النمطية الحالية، كما أنه يقدم نموذجاً قد نتبناه لبقية الكويت، إذا ما أثبتت نجاحه ورسخ مبدأ الكفاءة والعدالة والتنمية الشاملة.

هل صحيح أن الكويت تعاني من تراجع وتدني الإنتاجية لموظفيها وهل أوصى البنك الدولي بإحلال المواطنين بوافدين قادرين على إنجاز الخطط التنموية؟

نعم، بينت الاحصاءات والدراسات الخاصة التي عهدت إلى منظمات دولية بدراستها، بينت تدني مستوى الانتاجية في جميع مرافق الدولة، إلا أن ذلك يشير إلى ضرورة إعادة النظر في بيئة العمل المؤسسي والأوصاف الوظيفية والحرص على أن يوكل إلى كل فرد من المسؤوليات التي تضمن ضرورة الإنجاز، أما عن إحلال الأجنبي محل المواطن فلا أتفق مع هذا التوجه بتاتاً، حيث يوجد عندنا كفاءات وطنية مؤهلة وقادرة على إدارة الأعمال، وما نشهده اليوم نتيجة الخلل المؤسسي الموجود في بيئة الأعمال وفي طريقة عمل الحكومة.

دون مستوى الطموح

هل تعتقد أن الكويت فشلت في تنفيذ خططها التنموية أم أن الأمل موجود ومعقود على تحقيق الرؤية التنموية بواقعية أكثر، حدثنا عن روشتة تنموية ناجحة تراعي واقع وقدرات الكويت البشرية والمادية؟

لقد أنجزت الكويت خطتين إنمائيتين فقط خلال مسيرتها التاريخية حتى الآن، وقد أفضت إلى انجازات تحسب لها رغم أنها كانت دوما دون طموح المواطنين، وإذا ما اطلعنا على التقارير والإحصاءات ذات الصلة، يتبين لنا مدى تدني الإنجاز في إحداث نقلة نوعية، مقارنة مع حجم الطموح وحجم الميزانيات التي رصدت لها والتي لم تستغل، بل واضطرت لترحيل الميزانيات عاماً بعد عام ما زاد من كلفة إنجازها في السنوات اللاحقة. كما أن بعض المشاريع المرصودة لم يتم البدء بها أصلاً إما لتغير الأولويات لدى الوزراء الجدد أو انتفاء الحاجة منها أصلا بعد مرور كثير من الوقت. كما أن عدم استكمال تطوير البنية التشريعية والمؤسسية أثبطت من الطموحات الواردة في الخطة، كما أن المؤشرات الخاصة باصلاح الخلل في الميزانية العامة وتطوير البنية التحتية وتطوير البنية التحتية الأساسية الداعمة للتنمية والإسكان والتعليم والصحة والسياحة وفي مجالات التنمية البشرية والمجتمعية وفي تنويع الاقتصاد وتوسيع دور القطاع الخاص والنقل والمواصلات جميعها لم تحقق نتائج مرضية.

هل يمكن الاستفادة من الخطة الخمسية الحالية في بناء رؤية تنموية شاملة؟

بالتأكيد، فالأمل موجود ومعقود على تحقيق رؤية تنموية بواقعية أكثر، فقد استفدنا وتعلمنا الكثير من واقع تجاربنا في إعداد الخطط التنموية ونتائج الأداء التنموي السابقة، ومن خطط دول تماثلنا، لذا ارتأينا عند إعداد الخطة التنموية الثانية ( 2015/2016 2019/2020) أن نقدمها بنهج تخطيطي جديد وهو منهج التخطيط التأشيري والذي يلزم الدولة بتجديد الخطوط الرئيسة والأهداف القومية التي تسعى لبلوغها وترك مساحة كبيرة من الحرية للمؤسسات والقطاعات لأخذ المبادرة لتحقيق تلك الأهداف. وما زال هناك متسع للارتقاء بصياغة وهيكلة محتوى الخطة الانمائية القادمة.. فعلى سبيل المثال مازالت الخطة في بعض صياغاتها تقليدية ومكررة ومملة، كما أنها تركز في كثير من برامجها على المخرجات دون الالتفات على مقياس الأثر الانمائي، كما أن الخطة مازالت تركز على المستهدفات الهيكلية وليست النتائجية، ولذا أوصي القائمين على اعداد الخطة الانمائية القادمة بان يربطوا بين نتائج الخطة والمؤشرات الدولية المركبة، مثل دليل التنافسية العالمي، ومؤشر سهولة بيئة الأعمال، ودليل اقتصاد المعرفة، وغيرها.

هيكلة القطاع الحكومي

هل ترى ضرورة لإعادة هيكلة القطاع الحكومي وتقليص أعداد موظفي الحكومة والخروج من التزام الدولة تجاه تعيين الخريجيين سنوياً؟

نعم، أرى أن هناك ضرورة ملحة لإعادة هيكلة القطاع الحكومي، فهناك نماذج أكثر تطوراً وأكثر فاعلية وحداثة في منظومات إدارة الحكومة. أما عن تقليص أعداد موظفي الدولة، فهذا أمر لا يختلف عليه اثنان إذا ما نظرنا إلى حجم البطالة المقنعة واضطراد مصروفات الباب الأول وغيره وإلى ضعف تسخير التكنولوجيا وطول الدورة المستندية وغيرها من الدلائل والمؤشرات.

برأيك، هل الاجراءات التي ينادى بها البعض بتعديل التركيبة السكانية وتخفيض أعداد الوافدين ستعزز من قدرات الكويت التنموية، وكيف تقيم تلك الدعوات؟

إن تعديل التركيبة السكانية أمر متعلق بالأمن الوطني والأمن الاجتماعي والاقتصاد وتخفيف الضغط على مرافق وخدمات الدولة أكثر مما هو معني بقدرات الكويت التنموية رغم أن الخطة الانمائية احتوت توجهات لدراسة الاختلالات في التركيبة السكانية في دولة الكويت لتحقيق التوازن بين طرفي معادلة السكان والتننمية لتحقيق الحجم الأمثل للسكان ولتحقيق تصورات ديموغرافية مستقبلية مرغوب فيها على صعيد تركيب السكان وتوزيعهم الجغرافي وأن تكون متسقة مع الأهداف التنموية وأن توضع سياسات متوازية مع معطيات الواقع السكاني واتجاهاته المستقبلية وقياس ومراقبة التوازن في معادلة السكان والتنمية بمتغيرات كمية ونوعية تعبر عن حركة التغير ودرجة ومقارنة بين الواقع الراهن والوضع المنشود.

بنية تشريعية

قال الرفاعي إن عدم استكمال تطوير البنية التشريعية والمؤسسية أثبطت من الطموحات الواردة في الخطة، كما أن المؤشرات الخاصة باصلاح الخلل في الميزانية العامة وتطوير البنية التحتية وتطوير البنية التحتية الأساسية الداعمة للتنمية والإسكان والتعليم والصحة والسياحة وفي مجالات التنمية البشرية والمجتمعية وفي تنويع الاقتصاد وتوسيع دور القطاع الخاص والنقل والمواصلات جميعها لم تحقق نتائج مرضية.

كفاءات وطنية

قال الرفاعي أنه لا يتفق مع إحلال الأجنبي محل المواطن، قائلاً: عندنا كفاءات وطنية مؤهلة وقادرة على إدارة الأعمال، وما نشهده اليوم نتيجة الخلل المؤسسي الموجود في بيئة الأعمال وفي طريقة عمل الحكومة، مبدياً اعتقاده أنه لو تم إحلال الأجنبي محل المواطن فلن تكون النتائج أفضل في بيئة الأعمال نفسها.

سياسات متوازنة

أوضح الرفاعي في تطرقه لقضية التركيبة السكانية أن هناك ضرورة لوضع سياسات متوازية مع معطيات الواقع السكاني واتجاهاته المستقبلية وقياس ومراقبة التوازن في معادلة السكان والتنمية بمتغيرات كمية ونوعية تعبر عن حركة التغير ودرجة ومقارنة بين الواقع الراهن والوضع المنشود.

مؤشرات دولية

أوصى الرفاعي بضرورة الربط بين نتائج الخطط التنموية والمؤشرات الدولية المركبة، مثل دليل التنافسية العالمي، ومؤشر سهولة بيئة الأعمال، ودليل اقتصاد المعرفة، وغيرها، موضحاً أن هناك بعض المعوقات التي تعاني منها الخطط الحالية مثل تركيز على المستهدفات الهيكلية وليست النتائجية .

«الحرير».. كفاءة وعدالة

أشار الرفاعي إلى أن مشروع الحرير بادرة حل للكثير من التعطيل الذي نشهده لدى المؤسسات النمطية الحالية، كما أنه يقدم نموذجاً قد نتبناه لبقية الكويت، إذا ما أثبتت نجاحه ورسخ مبدأ الكفاءة والعدالة والتنمية الشاملة.

