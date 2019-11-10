مال وأعمال

قال تقرير شركة «Ofeed» ان الدولار شهد ارتفاعا كبيرا خلال الأسبوع الماضي ليسجل أعلى مستوياته منذ ثلاثة أسابيع، وذلك في ظل التفاؤل في الأسواق بتوصل الصين والولايات المتحدة الأميركية إلى اتفاق تجاري.

وذكر التقرير الذي تنفرد به «النهار» ان مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الفيدرالية أمام سلة من ست عملات رئيسة ارتفع الأسبوع الماضي ليسجل أعلى مستوى في ثلاثة أسابيع عند 98.17، وكان قد افتتح تداولات الأسبوع عند 97.06. انتعشت أسواق الأسهم العالمية في الأيام الأخيرة متأثرة بأنباء صرحت بها وزارة التجارة الصينية عن اتفاق بين بكين وواشنطن ينص على إلغاء متبادل للتعريفات الجمركية على مراحل متفرقة، لتُنهي هذه الاتفاقية سلسلة تصعيدات الحرب التجارية التي أثرت على الاقتصاد العالمي بالتباطؤ. كانت للتصريحات التي جاءت على لسان المتحدث الرسمي باسم وزارة التجارة الصينية باتفاق قد تم بين الولايات المتحدة والصين بشأن إلغاء التعريفات الجمركية على سلع بعضهم البعض التي كانت قد فُرضت بشكل متبادل من قبل الدولتين على فترات متقاربة طيلة فترة الحرب التجارية بينهم. أضاف قاو فنغ المتحدث الرسمي لوزارة التجارة الصينية بأن اجراء تخفيف التعريفات الجمركية المتبادلة بين البلدين سيأتي في المرحلة الأولى من الاتفاقية بينهم، وهو ما سيتم توقيعها خلال الأسابيع المقبلة.

يجدر الإشارة إلى أن تصريح وزارة التجارة الصينية لم يتضمن أي معلومات إضافية حول موقع وموعد محدد لتوقيع الاتفاقية بين البلدين.

تثبيت السياسة النقدية

ومن ناحية اوضح التقرير ان مستويات الجنيه الإسترليني انخفضت مقابل الدولار خلال الأسبوع الماضي، وذلك بعد اجتماع البنك المركزي البريطاني الذي قرر تثبيت سياسته النقدية وأسعار الفائدة دون تغير، الأمر الذي دفع الإسترليني إلى التراجع خاصة مع تعافي مستويات الدولار.

سجل زوج الجنيه الإسترليني مقابل الدولار أدنى مستوى في أسبوعين عند 1.2792 وذلك بعد ان افتتح تداولات الأسبوع الماضي عند 1.2927.

أبقى بنك إنكلترا سعر فائدته دون تغيير عند 0.75 في المئة، في الوقت الذي صعدت أصوات معارضة لهذا القرار من بين أعضاء لجنة السياسة النقدية حيث فضلوا تخفيض أسعار الفائدة وعدم الثبات. صوت العضوين مايكل ساوندرز وجوناثان هاسكل على تخفيض سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس إلى 0.50 في المئة، ما أدى إلى انقسام مفاجئ داخل لجنة السياسة النقدية 7-2، الأمر الذي يُعد الأول من نوعه منذ يونيو 2018، ومع ذلك وافق جميع أعضاء لجنة السياسة النقدية البريطانية على الاحتفاظ بمرفق شراء الأصول 435 مليار جنيه.

حماية الاقتصاد البريطاني

من ناحية أخرى، كان قد كشف محضر اجتماع بنك إنكلترا أن هدف العضوين اللذين دعما فكرة التخفيض هو حماية اقتصاد المملكة المتحدة من الضعف الذي سيلح به نتيجة ضعف الاقتصاد العالمي وعدم اليقين بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. سيؤثر الضعف الذي اعترى الاقتصاد العالمي بالسلب على إنفاق الشركات والأسر داخل المملكة المتحدة، حيث رأى العضوان أهمية التحفيز الإضافي لضمان عودة الاقتصاد إلى هدف التضخم المرجو.

يتوقع بنك إنكلترا أن ينمو الاقتصاد البريطاني بنسبة تصل إلى 1 في المئة فقط على مدار الثلاثة أعوام المقبلة، وذلك بالمقارنة بتقديرات شهر أغسطس الماضي.

خلال هذا العام من المتوقع ان ينمو الاقتصاد بنسبة 1.2 في المئة وذلك بانخفاض عن التوقعات السابقة التي كانت عند 1.3 في المئة. فيما يتعلق بتوقعات 2021، تم تخفيض المعدل بشكل ملحوظ من 2.3 في المئة إلى 1.8 في المئة.

على نحو متصل كان النمو في المملكة المتحدة مضطرباً إلى حد كبير خلال هذا العام وذلك بسبب الاستعدادات لانفصال المملكة المتحدة عن الاتحاد الأوروبي.

من جانبه شدد محضر الاجتماع على أن بنك إنكلترا قدي يعمل على تخفيض أسعار الفائدة إذا فشل النمو العالمي في الاستقرار أو في حالة استمرار حالة عدم اليقين بشأن البريكست. أعلن البنك المركزي الصيني اليوم تخفيضه للفائدة على الإقراض لمدة عام واحد، الأمر الذي يُعد الأول من نوعه منذ عام 2016، ما كان له دور كبير في تخفيف القلق السائد في الأسواق بسبب تضييق السيولة وتباطؤ الاقتصاد العالمي جراء الحرب التجارية.

وفقاً لبيان البنك المركزي الصيني اليوم، فقد قدم نحو 400 مليار يوان (57 مليار دولار) مع تسهيل إقراضه متوسط الأجل وخفض سعر الفائدة على القروض إلى 3.25 في المئة بعد ما كانت 3.3 في المئة. في حين أستبدل الضخ حوالي 403.5 مليارات يوان من القروض التي تستحق اليوم.

من ناحية أخرى يعكس التخفيض الأخير الذي اتبعه البنك المركزي الصيني نهج الحذر تجاه التحفيز وسط تصاعد المخاوف المتعلقة بارتفاع الديون والتضخم. ولكن على الجانب الآخر تم ترجمة هذا القلق من قبل المستثمرين في بيع السندات الصينية الشهر الماضي.

من جانبها امتنعت السلطات الصينية من اضافة النقد عبر عمليات السوق المفتوح أو باستخدام أداة نقدية مستهدفة الأسبوع الماضي، مما كان له دور في خفض صافي السيولة بمقدار 590 مليار يوان، وهو أكبر تخفيض حدث في السيولة منذ شهر فبراير الماضي.

