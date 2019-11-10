مال وأعمال

أوضح التقرير ان الذهب تراجع بشدة مع انخفاض حدة التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين وارتفاع الدولار ليهوى من المستوى النفسي المتواجد عند 1500 دولار للأونصة.

ستعتمد أسعار الذهب هذا الأسبوع على البيانات الأميركية وأخر التطورات في المحادثات التجارية الأميركية الصينية.

فيما يتعلق بالنفط، فقد انخفضت الأسعار بنهاية الأسبوع الماضي متأثرةً بعدم اليقين بشأن مدى قرب الولايات المتحدة والصين من الوصول لاتفاق تجاري وارتفاع مخزونات الخام الأميركي.

ستعتمد تحركات أسعار النفط هذا الأسبوع على حالة التفاؤل أو التشاؤم في الأسواق المتعلقة بالاتفاق التجاري وبعد صدور البيانات الاقتصادية، بالإضافة إلى تقرير الحكومة الأميركية الأسبوعي عن حجم مخزونات النفط الأميركية.

