مال وأعمال

ذكر التقرير ان تحركات الدولار ستعتمد على آخر تطورات الموقف التجاري بين الولايات المتحدة والصين وذلك في ظل اقتراب الطرفين من الوصول إلى اتفاق تجاري مبدأي قد ينهي الحرب التجارية التي استمرت أكثر من 16 شهرا.

ولكن قد تحظى أيضا البيانات الأميركية بأهمية كبيرة حيث إن قرب التوصل إلى اتفاق تجاري سيجعل الفيدرالي الأميركي يركز بشكل كبير على البيانات الاقتصادية لتحديد مسار سعر الفائدة.

بيانات مبيعات التجزئة والتضخم، بالإضافة إلى تصريحات مسؤولين الفيدرالي الأميركي على رأسهم رئيس الفيدرالي جيروم باول من المتوقع أن تكون الأبرز هذا الأسبوع.

تشير توقعات مبيعات التجزئة، الذي يعكس بشكل كبير حجم إنفاق القطاع العائلي على السلع والخدمات، إلى ارتفاع بنسبة 0.2 في المئة في شهر أكتوبر بعد تسجيل انخفاض بمقدار 0.3 في المائة في شهر سبتمبر.

أما مؤشر أسعار المستهلكين، فقد يظهر ارتفاع بنسبة 0.2 في المئة في شهر أكتوبر وتسجيل نفس الوتيرة البالغة 1.7 في المئة على أساس سنوي.

من المقرر أيضا أن يدلي رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول بشهادته حول الاقتصاد أمام كل من اللجنة الاقتصادية المشتركة ولجنة ميزانية مجلس النواب في واشنطن العاصمة.

أخيرا وليس آخرا، أية تصريحات من أعضاء لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية هذا الأسبوع من الممكن أن تؤثر أيضا على تحركات الدولار بشكل كبير.

