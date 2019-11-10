مال وأعمال

سجّل الميزان التجاري بين البرازيل والدول العربية نمواً ملحوظاً بنسبة 50.57 في المئة على أساس سنوي، ما يعكس العلاقات التجارية المتنامية بين الجانبين بحسب الغرفة التجارية العربية البرازيلية، التي تشير الأرقام الصادرة عنها عن وصول حجم التبادل التجاري بين البرازيل والدول العربية من 3.1 مليارات دولار إلى 4.68 مليارات دولار في الفترة من شهر يناير إلى شهر أكتوبر 2019 مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي. وكشفت أخر احصاءات الغرفة التجارية العربية البرازيلية أن الصادرات البرازيلية إلى الدول العربية بلغت 37,142.82 ألف طن بقيمة 10.34 مليارات دولار خلال هذه الفترة، فيما بلغت واردات البرازيل من الدول العربية 5.65 مليارات دولار، أي ما يمثل 13,817.07 ألف طن من المنتجات. في حين وصل التدفق التجاري البرازيلي إلى الدول العربية إلى 50,959.89 ألف طن بقيمة 15.99 مليار دولار. وقال روبنز حنون، رئيس الغرفة التجارية العربية البرازيلية: «حافظت البرازيل والعالم العربي على علاقات تجارية قوية وطويلة الأمد، حيث تعكس أرقام الاستيراد والتصدير الأخيرة بين الجانبين متانة وقوة هذه العلاقات. وتمتلك البرازيل الكثير لتقدمه للعام العربي، وكذلك الأمر بالنسبة للدول العربية، حيث يلتزم الجانبان ببناء تعاون تجاري أقوى وأكثر فاعلية في السنوات المقبلة. والعلاقات بين الجانبين اليوم مرشحة لمزيد من النمو مع توسيع نطاق التعاون في مختلف المجالات مثل العلوم والتكنولوجيا والبيئة، فضلاً عن الاقتصاد والتجارة. ونتوقع مع نهاية العام الحالي أن نرى تحسناً أكبر في أرقام التبادل التجاري بين الجانبين».

