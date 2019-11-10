مال وأعمال

أكد رئيس مجلس إدارة شركة أتيش يابي للإنشاءات، أحمد أتيش، أن الإقبال على شراء العقارات في تركيا قد ارتفع أخيراً، وذلك بعد انخفاض قيمة الليرة التركية، ولاسيما في ظل انخفاض قيمة العقار مقابل الدينار الكويتي، الأمر الذي شكل فرصة مواتية للراغبين بالتملك في مدينة بورصة. وأضاف أن بورصة قد احتلت مرتبة متقدمة على صعيد تملك الأجانب على مستوى الجمهورية، وأن نحو 80 في المئة من الكويتيين يتملكون في مدينة بورصة بغرض السكن والإقامة القصيرة أو طويلة الأمد خاصة بعد أن يتم تجربة الشركة من خلال شراء شقق سابقاً أو عن طريق توصية من الأصدقاء والمعارف بمصداقية الشركة وسلامة سجلها .

وقال ان «أتيش يابي» تتطلع إلى الانتهاء من المرحلتين الأولى والثانية من مشروع «داون تاون» الذي تنفذه في مدينة بورصة، على أن تقوم بعد ذلك بدراسة الأوضاع الإقليمية ومن ثم إطلاق مشاريع أخرى في بورصة وخارجها. بدوره أفاد مالك مجموعة شركات أتيش يابي حسام الدين أتيش بأن العلاقات المشتركة بين الشعبين الكويتي والتركي قد تخطت مراحلها التقليدية وأصبحت علاقات أخوية متينة جدا.. فهناك رابط رائع بين شعب مدينة بورصة تحديداً وبين الأحباء الكويتيين.

وأضاف بأنه قام بتأسيس جمعية الصداقة التركية - الكويتية في مدينة بورصة مشيراً في ذات الوقت إلى أنه قام بإنشاء «ديوانية» في مشروع اتيش بريميوم، لتكون بمثابة أول خطوة في طريق تعزيز العلاقات المشتركة بين البلدين. من جهته، تطرق المسؤول الفني والتقني عن الإنشاءات والتخطيط في مشاريع أتيش يابي، متين أتيش، إلى مرحلة الانشاءات الحالية لمشروع «داون تاون»، فقال بأنه قد تم تخفيض عدد المكاتب التجارية في المشروع، وزيادة عدد الشقق والمساحات المخصصة للفندق الراقي، كما تمت إضافة حديقة ترفيهية للأطفال ونافورة راقصة سوف تكون الأولى من نوعها والأكبر مساحةً في مدينة بورصة. وتوقع متين أتيش أن يتم البدء بتسليم القسم السكني من مشروع داون تاون في ديسمبر 2020 ، أما فيما يتعلق بالقسم التجاري والفندق والمكاتب، فقال أنها ستكون جاهزة للتشغيل في صيف 2021. من جهته أكد مستشار شركة أتيش يابي في تركيا وصاحب شركة ماغنت للدراسات والاستشارات، ماهر أيوبي، أن الإحصائيات الصادرة عن مركز الاحصاءات الرسمي في تركيا، تشير إلى بيع ما يعادل 690 شقة للكويتيين خلال شهري يونيو ويوليو الماضيين، كان لمدينة بورصة الحصة الأكبر منها بمعدل 89 في المئة من إجمالي أعداد الشقق التي بيعت خلال تلك الفترة.

