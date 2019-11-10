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مال وأعمال

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اليورو رهن الاتجاه العام في الأسواق


ذكر التقرير ان اليورو قد يكون رهن الاتجاه العام في الأسواق ولكن قد يتأثر بالبيانات الاقتصادية الصادرة هذا الأسبوع من منطقة اليورو، والتي تشمل الانتاج الصناعي وثقة المستثمرون والميزان التجاري.
ولكن البيانات الأبرز هي القراءة الثانية لمعدل النمو في منطقة اليورو والتي قد تشهد تسجيل نمو بمعدل 0.2 في المئة في الربع الثالث، وهي نفس الوتيرة المسجلة في الربع الثاني.
كذلك القراءة النهائية لمؤشر أسعار المستهلكين عن شهر أكتوبر في منطقة اليورو، حيث من المتوقع أن تؤكد الارتفاع بنحو 0.7 في المئة على أساس سنوي بعد تسجيل ارتفاع بنحو 0.8 في المئة في سبتمبر.


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