مال وأعمال

أشار التقرير الى ان الجنيه الاسترليني تراجع إلى أدنى مستوى في أسبوعين أمام الدولار في الأسبوع الماضي مع ارتفاع الدولار في ظل أنباء عن اقتراب الولايات المتحدة والصين للتوصل لاتفاق تجاري. قد تعتمد تحركات الجنيه الإسترليني هذا الأسبوع على آخر تطورات الوضع السياسي في بريطانيا حيث تظل المحرك الرئيسي للجنيه الاسترليني، ولكن البيانات الاقتصادية قد تلعب دور كبير أيضا. تقارير التضخم ومبيعات التجزئة والناتج المحلي الاجمالي والبطالة من الاقتصاد البريطاني هم الأهم هذا الأسبوع، حيث يتوقع المحللون أن يسجل مؤشر أسعار المستهلكين، مقياس التضخم المفضل من البنك المركزي البريطاني، تراجع إلى 1.6 في المئة في أكتوبر على أساس سنوي من 1.7 في المئة المسجلة في سبتمبر.

أما مبيعات التجزئة، فقد تشهد ارتفاع بنسبة 0.2 في المئة في شهر أكتوبر بعد عدم تسجيل أي تغيير في شهر سبتمبر. بالنسبة للاقتصاد البريطاني ككل، فمن المتوقع أن ينمو بمعدل 0.4 في المئة في الربع المنتهي في سبتمبر، وفقا للقراءة المبدئية للناتج المحلي الاجمالي، بعدما انخفض بنسبة 0.2 في المئة في الربع الثاني.

