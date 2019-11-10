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أكد الفنان المنتج عبدالله عبدالرضا حفيد الفنان الراحل عبدالحسين عبدالرضا، بان التحضيرات انطلقت في مركز الفنون لانتاج مسلسل «في ذاكرة الظل» بطولة النجم القدير الفنان داود حسين. والمقرر عرضه خلال الدورة الرمضانية المقبلة، من خلال تلفزيون الكويت وعدد من الفضائيات الخليجية .

وأشار الفنان المنتج عبدالله عبدالرضا الى انه كان قد خاض خلال الموسم الماضي عدد من التجارب الانتاجية التي حصدت كثير من النجاح والتميز من بينها مسلسل «ماذا لو؟» الذي شارك في انتاجه واستطاع العمل ان يحلق عبر منصات عالمية ومن بينها «نتفليكس». كما انتج المسرحية الاستعراضية تو الناجحة «تومورور» مع النجمة الرائعة شجون .

وعن عمله الدرامي الجديد قال الفنان عبدالله عبدالرضا : دراما تلفزيونية اجتماعية تذهب الى موضوعات ثرية بالمضامين والقيم هكذا هو النص الرائع الذي كتبته الكاتبة المتميزة مريم نصير تحت عنوان «ذي ذاكرة الظل» وسيتصدي لبطولته النجم القدير داود حسين الذي استطاع خلال المواسم الاخيرة ان يذهب الي فضاءات اضافية في رصيده وتجربته واشير هنا الى مسلسلات « عبرة شارع» و«موضي قطعة من ذهب». وفي العمل الجديد مجموعة من النجوم ومنهم عبير الجندي واحمد ايراج ويعقوب عبدالله وروان المهدي ومحمد صفر وحشد آخر من النجوم من أجيال الحرفة الفنية وسيتصدى لإخراج العمل المونتير الفنان محمد كاظم والذي كان وراء النسبة الاكبر من الاعمال الدرامية المحلية، وسنشرع بتصوير العمل في مطلع ديسمبر المقبل . وفي ختام تصريحه قال الفنان المنتج عبدالله عبدالرضا بانه يتم التحضير في خط متوازي لعمل مسرحي استعراضي جديد لعيد الفطر المبارك منذ الآن .

