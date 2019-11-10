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إن وجود مركز للتوثيق، بالذات، على صعيد السينما والمسرح والتلفزيون، بات من الموضوعات الملحة.. والأساسية. ونحن هنا نتحدث عن وزراة الإعلام وأيضا المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، حيث تكاد تكون تلك القطاعات شبه خالية من وجود مركز متخصص للتوثيق على صعيد الصورة والمادة.

ونستطيع التأكيد، بأن تلك القطاعات لا تمتلك الصور.. أو المعلومات عن الكثير من الفنانين.. وأيضا النتاجات التي تقدم على مدار العام.. ما يشكل فراغا كبيراً بالنسبة للباحثين والمتخصصين. عشرات بل مئات الأعمال الدرامية والبرامج والفقرات ولكن بلا صورة..أو معلومة متكاملة.. وأيضا عشرات بل مئات من الأعمال المسرحية، ولكن لا معلومات موثقة فكيف سيتسنى للباحث والدارس والمتخصص الرصد والبحث والتحليل والكتابة. ان وجود مركز متخصص للمعلومات، من شأنه حماية ذاكرتنا.. وأرشيفنا..وتاريخنا الفني والإبداعي.

ونشير هناك الى أن المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، يقيم سنويا العشرات من المهرجانات والتظاهرات والمناسبات.. ولكن أين المعلومة والوثيقة والرصد.

وهكذا الأمر بالنسبة للتلفزيون.. أوغيره من القطاعات الإعلامية.

لذا تأتي الدعوة لوجود مركز متخصص للتوثيق.

وهي دعوة للحوار.

وعلى المحبة نلتقي

