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بحضور سفير جمهورية مصر العربية لدى الكويت، طارق القوني وحرمه ورئيس مجلس إدارة لوياك للفنون «لابا» فارعة السقاف اختتمت ليالي «مهرجان السلام» الذي تقيمة أكاديمية الفنون الأدائية «لابا» بالتعاون مع حديقة الشهيد.

وكان مسك الختام حفل فرقة «كايرو ستيبس» حيث احتشد جمهور كبير في المسرح المكشوف في حديقة الشهيد، للاستمتاع ببرنامج الفرقة المكونة من 11 موسيقيًا من مصر والعراق وألمانيا. قدمت الفرقة الفرقة مجموعة معزوفات منها: « شمس» ثم « سلطان»، « قهوة جروبي»، «بكرة»، «رقصة النيل»، «سيوه» و«عنبر». وكان الختام بمقطوعة «خليجي ستبس» التي قدمها خلال زيارته الأولى للكويت إهداء منه وتحية للشعب الكويتي. وتنوعت آلات الفرقة ما بين العود والأكورديون والوتريات، حيث كانت الأعمال من مؤلفات الموسيقي باسم درويش، إلى جانب مشاركة الشيخ إيهاب تونس بفقرة ابتهالات. وجاء توليفة الألحان مزيجًا من الروح الشرقية وموسيقى الجاز. على هامش الحفل أعرب السفير المصري طارق القوني عن تقديره لأنشطة «لابا» التى تقيمها في حديقة الشهيد سنوياً ، وقال إنه من أشد المعجبين بهذه الأنشطة التي تعزز الثقافة والفن بطريقة متجددة تناسب الشباب وتحقق السلام وهو ما نتطلع إليه في مجتمعاتنا.

من جانبه قال مدير فرقة كايرو ستيبس جان بشرى بان هذه الزيارة هي الثانية لدولة الكويت وشكر لوياك» على الاستضافة.. كما وجه الشكر إلى الجمهور على الحضور والتفاعل الجميل.

وأوضح بشرى أن الفرقة تكونت عام 2009 وكانت أولى حفلاتها في دار الأوبرا المصرية، وهي تضم عدة ثقافات من عازفين مصريين، وألمان، وعازف الناي من العراق.

أما مؤسس الفرقة باسم درويش فقال إن الفرقة الأصلية مكونة من 17 عازفا ومهندس صوت، لافتا أن الموسيقي حتى تصل إلى الغرب بصورة أكبر قمنا بتوزيعها بشكل أوكسترالي، بالتعاون مع اكثر من مايسترو، مشيرًا إلى نجاح آخر حفلاتهم في الإسكندرية قبل أسبوعين.

