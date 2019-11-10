إضاءات

تحت رعاية المجلس الوطني للثقافة والفنون والاداب وبحضور معالي وزير الاعلام الاسبق الشيخ حمد جابر العلي الصباح سيتم افتتاح المعرض السابع للفنان الفوتوغرافي حامد العميري وذلك مساء غد الاثنين الموافق 2019/11/11 الساعة 7 مساء في قاعة العدواني بضاحية عبدالله السالم ويستمر المعرض حتى الخميس 15 نوفمبر وسيكون المعرض مفتوح للجميع صباحا ومساء والدعوة عامة للجميع . ويضم المعرض 80 صورة منوعة عن تراث الكويت والحرف اليدوية . والهدف من إقامة المعرض هو تسليط الضوء على التراث الكويتي العريق و العادات والتقاليد السائدة في الماضي مع تنوع الحرف اليدوية التي كانت مصدر الرزق لمن كان يشتغل بها . ويعتبر معرض الفنان حامد العميري الذي أسهم في دعمه المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب والشيخ حمد جابر العلي الصباح يعتبر فرصة حقيقية لرؤية بصرية متفردة من خلال الصور المنوعة عن ماضي وتاريخ الكويت.