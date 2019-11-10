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بكت الفنانة البحرينية الشابة شيلاء سبت، أمام مديح شقيقتها الفنانة أبرار سبت لها، عندما قالت إن شيلاء هي من تكفلت بمصاريف دراستها بالكامل إلى جانب إنفاقها على علاج والديهما، خلال فترة مرضه.

وقالت شيلاء، في أحد البرامج التفزيونية إن سبب بكائها أنها لم تعتد على مدح أحد لها من قبل. عن سبب قلة ظهورها على مواقع التواصل الاجتماعي، أوضحت أنَّ عفويتها وطبيتها الزائدة سببت لها الكثير من المشاكل، لأنه يتم فهمها بشكل خطأ، وقد اثارت شيلاء الكثير من الجدل أخيرا بعد نشرها على «إنستغرام»، صورة وهي تقود دراجةً في أحد الشوارع.

وأكدت شيلاء أنّها غير مرتبطة عاطفياً في الفترة الحالية، ونفت أن يكون هناك اي علاقة بينها وبين الإعلامي صالح الراشد، وأنَّ العلاقة التي تجمعهما هي الأخوة فقط.

