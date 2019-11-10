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شدد النجم الأردني منذر رياحنة على أهمية ومكانة الدراما الكويتية ووصفها بأنها ثرية بالإبداعات كما سلط الضوء خلال تصريحه لـ النهار على أحدث أعماله السينمائية، التي يصورها حالياً من خلال فيلم الزقاق وتناول خلال حديثه مهرجان بيوند السينمائي الدولي وأيضا آخر أعماله مسلسل ماذا لو؟ وفي مستهل حديثه لـالنهار قال النجم الأردني القدير منذر رياحنة: أزور الكويت هذه الأيام، تلبية لدعوة رسمية للمشاركة في فعاليات مهرجان بيوند الدولي للأفلام القصيرة، وأستطيع القول بإننا أمام مهرجان إضافي لرصيد السينما في الكويت على وجه الخصوص، حيث تشهد صناعة السينما في الكويت والمنطقة حراكاً طموحاً يؤشر إلى مرحلة مستقبلية إيجابية، نعول عليها الكثير وعلى كوادرها ونتاجاتها.

وتابع رياحنة: المهرجان أيضاً يمتاز ببعده العالمي وهو ما يمنحه وضعاً دولياً بما يمثل المنصة للتحاور مع العالمية وتسليط الضوء على أحدث النتاجات السينمائية المحلية والعربية.

وينتقل الفنان الأردني منذر رياحنة للحديث عن الدراما الكويتية بقوله: لقد استطاعت الدراما التلفزيونية الكويتية، أن تحتل موقعها المتميز، حيث الدراما الكويتية ثرية بالإبداعات والمبدعين الذين يغطون جميع مجالات الحرفة الدرامية. وتابع: إن الموقع الذي تحتله الدراما الكويتية اليوم، هو نتاج حتمي لمسيرة وأجيال طويلة من المبدعين ممن أسهموا في رفد مسيرة هذه الحرفة والعمل على تحقيق معادلة الحضور المتميز، واليوم فإن الدراما الكويتية يتجاوز حضورها الأطر المحلية والخليجية وأيضاً العربية. ويؤكد الفنان منذر رياحنة: مسلسل ماذا لو؟ الذي كان آخر تجاربي الدرامية وأنجزته في الكويت مع المخرج والمنتج حسين دشتي ومشاركة عدد بارز من الفنانين بينهم خالد أمين وروان المهدي وأسيل عمران وعبدالله عبدالرضا وحسن إبراهيم وعلي الحسيني وعبدالله التركماني.. هذا العمل عرض من خلال منصة نتفليكس وهي واحدة من أهم وأرفع المنصات العالمية، وقد حصد العمل الكثير من ردود الأفعال الإيجابية، ولايزال يعرض في عدد من القنوات. وينتقل رياحنة للحديث عن أحدث أعماله الفنية بقوله: أواصل تصوير الفيلم الأردني الجديد الزقاق والذي يتم تصويره في الأحياء الشعبية في وسط العاصمة الأردنية، حيث منطقة جيل النظيف، وأجسد شخصية عباس وهي شخصية مركبة تحاصرها الكثير من الظروف التي يتعامل معها بحزم ودقة، والفيلم من تأليف وإخراج الفنان المتميز باسم غندور، والعمل من إنتاج أردني أوروبي مشترك، وفي العمل أيضاً الفنانة القديرة نادرة عمران وميس عبدالهادي وبركة رحميني وكم آخر من النجوم الشباب، وما يميز هذه التجربة ذلك الاقتراح بين الأجيال. وفي المحطة الأخيرة يقول النجم الأردني منذر رياحنة: أقرأ حالياً عدداً من النصوص والذي سيتم الإعلان عن جديدي من خلالها، بالذات، للموسم الرمضاني المرتقب.

