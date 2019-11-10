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باتت معظم توقعات المراقبين إلى أن الدورة الـ41 لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي والتي ستقام في الفترة من 20 و29 من نوفمبر الحالي، دورة ناجحة ومبشرة استكمالا للنجاح الواضح للدورة السابقة في العام الماضي مع تولى المنتج والسيناريست محمد حفظي رئاسة هذا المهرجان العريق ومعه طاقمه الفني الذي يتكون من نخبة من شباب السينمائيين المصريين الطموحين.

ودلائل التوقعات بدورة ناجحة جاءت بعدما كشفت إدارة المهرجان في مؤتمر صحافي موسع عن كامل تفاصيلها وملامحها والتي جاء في مقدمتها أن الدورة مهداة وتحمل اسم واحداً من ابرز مؤسسي المهرجان ومديرة الفني التاريخي ولسنوات طويلة والدينامو المحرك لكل فعالياته الناقد والسينمائي الكبير يوسف شريف رزق الله الذي وافته المنية ورحل عن الدنيا قبل عدة أسابيع مضت بعد أن شارك- كعادته- بجهد وفير في التحضير لهذه الدورة لكن القدر لم يمهله ليرى نتيجة جهده.

وكم كانت إدارة المهرجان موفقة في أن تختار واحداً من أهم الأفلام العالمية في الفترة الحالية ليكون فيلم افتتاح هذه الدورة وهو فيلم «الايرلندي» للمخرج وفنان السينما الكبير مارتن سكورسيزي، وبطولة نخبة من نجوم السينما العالميين من أصحاب جوائز الأوسكار، آل باتشينو، روبرت دي نيرو، وجو بيشي الفيلم من إنتاج شبكة «نتفليكس» الأميركية ويضعه المتابعون للسينما في صدارة الأعمال التي ستنافس على جوائز الأوسكار المقبلة وينتظر عرضه محبي السينما في كل أنحاء العالم وهو مشروع قضى مارتن سكورسيزي وقتًا طويلًا في التحضير له، وترصد أحداثه الملحمية المستوحاه من كتاب تشالزبراندت «سمعت انكم تطلون المنازل» صعود عصابات الجريمة المنظمة في أميركا خلال الفترة الحرب العالمية الثانية، وهي الحكاية التي تمتد لعدة أجيال وتتعرض لأحد أكثر الجرائم غموضًا في التاريخ الأميركي المعاصر، وهي اختفاء الزعيم النقابي الأسطوري جيمي هوفا (آل باتشينو)، مع تعمق في العوالم الخفية للجريمة المنظمة، ومنافساتها الداخلية وعلاقات كبارها برجال السلطة والسياسة، ويشارك في بطولة الفيلم مع النجوم الكبار هارفي كيتل، آنا باكين، راي رومانو، ستيفن غراهام، بوبي كانافال.

ويعرض المهرجان في دورته هذا العام 153 فيلمًا من 63 دولة حول العالم موزعه على مسابقاته وبرامجه وأقسامه المختلفة.. كما تقرر أن تحمل جائزة الجمهور التي تم استحداثها منذ الدورة الماضية والتي تمنح لأفضل فيلم في مسابقات المهرجان من اختيار الجمهور اسم «يوسف رزق الله» وتم رفع قيمة الجائزة إلى 200 ألف دولار أميركي.

ولعل الجديد والمؤشر على قوة هذه الدورة يكمن في أن هناك عدد كبير من أفلامها عرض عالمي أول «8 أفلام» وعرض دولي أول «17» فيلماً إلى جانب 84 فيلم عرض أول في منطقة الشرق الأوسط من بينهم 6 أفلام في المسابقة الرسمية وهي أرقام لم تتحقق في أي مهرجان آخر في المنطقة..

أما مسابقات هذه الدورة وفي مقدمتها «المسابقة الدولية» فيعرض خلالها «15» فيلما هي «نوع خاص من الهدوء» إنتاج مشترك التشيك / هولندا- جدار الصمت «لبنان»- الفيلم البلجيكي «شبح مدار»- من فلسطين «بين الجنة والأرض» - والفيلم المكسيكي الأميركي المشترك «أنا لم أعد هنا» - ومن الفلبين فيلم «ميندوزا» والفيلم الدنماركي «أبناء الدانمارك- «الرجل الودود» البرازيل- والفيلم الروماني «زفيرا»- «موسم ممطر» سنغافورة/تايون- وفي أول مشاركة لمملكة بوتان فيلم «ثور داخل الفصل»- و«ليتوانيا الجديدة» من ليتواينا- «الحدود» من كولوبيا- والفيلم الصيني «الحائط الرابع. بالإضافة إلى الفيلم المصري «أحكيلي» التجربة الأولى للمخرجة مريان خوري.. وتتكون لجنة تحكيم المسابقة الدولية من السيناريست الأميركي «ستيفن جاجان» رئيسا وعضوية: المخرج المكسيكي ميشيل فرانكو- والمخرج الايطالي «دانيل لوشيتى» والممثلة الصينية «لين هايلو« والمخرجة البلجيكية «ماري ونهانسيل» إلى جانب الكاتب والروائي المصري الكبير «إبراهيم عبدالمجيد».

وفي مسابقة «آفاق السينما العربية» يعرض «12» فيلما من تونس ومصر والجزائر والمغرب والسودان والعراق ولبنان وسورية ومنها «6» أفلام.

