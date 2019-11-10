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أقيم في مسرح ثانوية الروضة للبنات الملتقى التربوي الجامعي الثامن التابع لمنطقة العاصمة التعليمية بادارة مديرة المدرسة فاطمة علي وشارك فيه أكثر من خمس عشرة جهة من الجامعات الخاصة والهيئات والمعاهد الأكاديمية وجامعة الكويت وكلية التربية الأساسية فى الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب.

ويهدف الملتقى الجامعي إلى تعريف المتعلمين والمتعلمات بشروط القبول في الجامعات الحكومية والخاصة في الكويت ومزايا أهم التخصصات الأدبية والعلمية والتقنية المتاحة اضافة إلى بيان أهم الخدمات التي توفرها معاهد ومراكز اللغة الإنكليزية عند تقديم القبول الجامعي.

حضر الملتقى طالبات وطلاب من أكثر من 13 مدرسة من المرحلة الثانوية.

