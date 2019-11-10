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احتفلت مصممة العطور العالمية سهاد القناعي بافتتاح متجرها الجديد في الأفنيوز، ودشنت من خلالها سلسلة عطور علامة « سهاد بيرفيومز» الخاصة بها، وذلك بحضور نخبة من سيدات المجتمع المخملي ورجال الأعمال والأهل والأصدقاء، وعدد من ممثلي وسائل الاعلام المحلية.

مصممة العطور العالمية سهاد القناعي أعربت عن سعادتها البالغة بافتتاح متجرها الجديد في الافنيوز الذي يعزز وجودها في السوق المحلي، بعد افتتاح فرعين جديدين لعلامة « سهاد بيرفيومز» في سلطنة عمان بمسقط وصلالة .

وأضافت في تصريح خاص لها على هامش حفل الافتتاح: عطوري تتميز بأنها تجمع بين المكونات الشرقية والغربية بغية ارضاء جميع ومختلف الأذواق، وجميع الزيوت العطرية المستخدمة فيها طبيعية 100 في المئة وهي من أوروبا تحديداً من برشلونة وسويسرا وفرنسا ، وهو ما يزيد من قوة ثبات العطور المصنعة منها بحيث تدوم رائحتها لستة أيام وأكثر .

وعن المكونات التي تميل الى استخدامها في عطورها قالت: الورد البلغاري والبتشولي والريحان السويسري من أهم المكونات في عطوري، ومعروف أن زيوت الريحان نحصل عليها من إندونيسيا وتختلف رائحتها وتركيزها بحسب المكان الذي يتم فيه عملية التنقية والفلترة فإذا تمت في سويسرا نحصل على رائحة الريحان المضبوطة ، واذا تمت الفلترة في فرنسا تصبح رائحته مختلفة وتشبه رائحة البودر .

تفتخر مصممة العطور العالمية سهاد القناعي بكونها أول امرأة في الشرق الأوسط تحصل على عضوية منظمة العطور في لندن منذ عام 2006 وحتى الآن، وهي التي تعد من أكبر المنظمات وأهمها في مجال العطور بالعالم.

