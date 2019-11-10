عربيات ودوليات

رام الله كونا: ذكر المكتب الوطني الفلسطيني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان أن الاسبوع الماضي شهد هجمة استيطانية طالت مساحات واسعة من أراضي الضفة الغربية التي تقع جميعها في المنطقة المصنفة (ج) حسب اتفاق أوسلو للسلام.

وقال المكتب التابع لمنظمة التحرير الفلسطينية ومقره مدينة نابلس في بيان صحافي أمس ان سلطات الاحتلال الاسرائيلي اعلنت الاستيلاء على 2522 دونما من أراضي الضفة الغربية لصالح جدار الفصل العنصري ومناطق نفوذ المستوطنات. وذكر ان ما تسمى الهيئة الوزارية لشؤون السكن الاسرائيلية صادقت على خطة القطار الهوائي الذي يربط جبل الزيتون بـ حائط البراق الذي يحتاج الى مصادقة من الحكومة الاسرائيلية التي تعتبره مهما لتشجيع السياحة في مدينة القدس المحتلة وتقريب الطريق الى حائط البراق ومواقع مهمة اخرى بالمدينة.

كما اشار الى ان أعضاء الكنيست الاسرائيلي تقدموا بمشاريع قوانين تهدف الى ضم مناطق واسعة الى اسرائيل وفرض سيادتها عليها ومنها المشروع الذي بادرت اليه رئيسة حزب اليمين الجديد اييليت شاكيد الذي يقضي بفرض القانون والنفوذ على مناطق غور الأردن والكتلة الاستيطانية (غوش عتصيون) جنوب القدس المحتلة.

من جانبها قدمت عضو الكنيست شيران هسكل من حزب الليكود الذي يتزعمه رئيس الحكومة الاسرائيلية بنيامين نتانياهو ايضا مشروع قانون لفرض السيادة الاسرائيلية على غور الأردن وشمال البحر الميت وحصول الفلسطينيين في غور الأردن على المواطنة الاسرائيلية في غضون عشر سنوات. من جهة اخرى لفت المكتب الى سابقة قال انها الأولى من نوعها حيث اقرت دولة الاحتلال أخيرا تقديم دعم حكومي خاص للسينمائيين الذين يعيشون في المستوطنات المقامة على أراضي الضفة الغربية.

من جانبها قدمت حركة استيطانية تطلق على نفسها ريغافيم التماسا سادسا الى المحكمة العليا بشأن التجمع البدوي شرق القدس المحتلة (الخان الأحمر) مطالبة بتهجيره.

وكان الأسبوع الماضي شهد اعتداءات مختلفة منها هدم منزل في القدس المحتلة واعطاب اطارات أكثر من عشرين مركبة بالاضافة الى اصدار اخطارات بهدم ستة مساكن في مسافر يطا جنوب الخليل وسرقة ثمار الزيتون من قبل المستوطنين والاعتداء على المزارعين الفلسطينيين.

