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بغداد الوكالات: أعلن رئيس الحكومة العراقية عادل عبد المهدي أنه سيجري «تعديلا وزاريا مهما» استجابة لطلبات المتظاهرين بعد أسابيع من الاحتجاجات شهدتها البلاد. وأضاف عبد المهدي في بيان، امس أن السلطات اضطرت لتقييد خدمات الانترنت «عندما استخدمها البعض لاذكاء العنف». وقال ان «كل من اعتدى أو خطف أو اعتقل خارج الاطار القانوني سيحاكم»، كما تعهد باجراء اصلاحات انتخابية جديدة في الأيام القليلة المقبلة. كما قال انه سيتم منع أي سلاح خارج الدولة، مع اعتبار أي كيان مسلح يعمل خارج سيطرة الدولة غير قانوني.

واعتبر عبدالمهدي أن «المظاهرات من أهم وسائل الضغط لتحقيق الاصلاحات المطلوبة»، معتبراً أن الاحتجاجات التي تشهدها بغداد وعدة مدن عراقية منذ عدة أسابيع «من أهم الأحداث بعد العام 2003».من جهة أخرى، اعتبر رئيس الوزراء العراقي أن «المتظاهرين مطالبون بالعمل على اعادة مظاهر الحياة الطبيعية» الى العراق. وعاد وشدد رئيس الوزراء العراقي على أن كل من تثبت عليه تهم جنائية من أي طرف كان سيتم تقديمه للمحاكمة. كما اعتبر عبد المهدي أن «الأحزاب السياسية سقطت في ممارسات خطأ كثيرة».

في غضون ذلك اتفقت القوى السياسية الرئيسة في العراق على الابقاء على السلطة الحالية حتى وان اضطر الأمر الى استخدام القوة لانهاء الاحتجاجات المطالبة بـ«اسقاط النظام»، بحسب ما أكد مصدران سياسيان لوكالة الصحافة الفرنسية امس.

وواصلت غالبية القوى اجتماعاتها خلال الأيام الأخيرة بحسب ما أكدت كوادر من أحد الأحزاب التي شاركت في الاجتماعات. وأشار أحد هذين المصدرين الى أن «الأحزاب السياسية اتفقت خلال اجتماع ضم غالبية قيادات الكتل الكبيرة على التمسك بعادل عبد المهدي والتمسك بالسلطة مقابل اجراء اصلاحات في ملفات مكافحة الفساد وتعديلات دستورية». وأضاف أن الأطراف اتفقت أيضاً على «دعم الحكومة في انهاء الاحتجاجات بكافحة الوسائل المتاحة».

الى ذلك تمكنت القوات الأمنية العراقية امس من صد المتظاهرين واستعادة السيطرة على ثلاثة جسور في بغداد، فيما وقعت مواجهات صباحا في أحد الشوارع التجارية المؤدية الى ساحة التحرير بوسط العاصمة. ورغم أن الأعداد الكبيرة من المتظاهرين تتجمع في ساحة التحرير المركزية للاحتجاجات فان المواجهات تدور منذ أيام عدة على أربعة من 12 جسراً في بغداد. وتقدم المتظاهرون أولاً باتجاه جسر الجمهورية، الذي يصل التحرير بالمنطقة الخضراء التي تضم مقار حكومية. ورفعت القوات الأمنية على الجسر ثلاثة حواجز اسمنتية، يقف المتظاهرون عند أولها. وبعد ذلك، تقدم متظاهرون آخرون باتجاه جسور السنك والأحرار والشهداء الموازية لجسر الجمهورية شمالاً.وشهدت تلك الجسور الثلاثة ليلاً مواجهات بين المتظاهرين والقوات الأمنية التي صدتهم. من جهة ثانية أعلن مسؤول في ميناء أم قصر المخصص للسلع الأولية بالقرب من البصرة امس استئناف العمليات في الميناء. وقال المسؤول ان جميع أرصفة الميناء تعمل مضيفا أن السفن بدأت في تفريغ شحناتها. ويستقبل ميناء أم القصر شحنات الحبوب والزيوت النباتية والسكر لبلد يعتمد بدرجة كبيرة على واردات الغذاء. وتوقفت العمليات بالميناء لنحو عشرة أيام بعدما أغلق محتجون مدخله.

وذكرت مصادر صحافية وشهود عيان ان ستة اشخاص قتلوا واصيب عشرات جراء الصدامات في بغداد والبصرة بعد ساعات من دعوة المرجع الديني الأعلى آية الله علي السيستاني الى عدم «المماطلة والتسويف»، والاستجابة الى «مطالب المواطنين وفق خارطة طريق يتفق عليها، تنفّذ في مدة زمنية محددة».

