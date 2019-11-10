عربيات ودوليات

القدس المحتلة الوكالات: عين رئيس الوزراء الاسرائيلي المنتهية ولايته، بنيامين نتانياهو، نفتالي بينيت، وزيرا للدفاع، وشكّل ائتلافا مع حزب «اليمين الجديد» الذي يضم 3 أعضاء في الكنيست من بينهما، بينيت، ووزيرة العدل السابقة، ايليت شاكيد. وستصادق الحكومة الاسرائيلية في جلستها اليوم، على تعيين بينيت وزيراً للدفاع، وهي الحقيبة التي أبقاها نتانياهو لنفسه بعد استقالة أفيغدور ليبرمان، زعيم حزب «اسرائيل بيتنا» اليميني.

ويشترك بينيت وليبرمان في الكثير من السمات المشتركة، فكلاهما يدعم الاستيطان في الضفة الغربية، ويعارض قيام دولة فلسطينية، ويحمل آراء مناهضة للعرب.

تصريحات بينت تظهر أنه أكثر تطرفاً من ليبرمان، ففي عام 2013 اعترف بقتله الكثير من العرب، مؤكداً أنه لا توجد لديه مشكلة على الاطلاق.

وفي نفس العام قال: «لن تكون هناك دولة فلسطينية على أرض اسرائيل الصغيرة، لن يحدث ذلك اطلاقاً، وستكون الدولة الفلسطينية كارثة على مدى 200 عام المقبلة».

وبعد انتخاب دونالد ترامب رئيساً للولايات المتحدة، قال بينت: «لقد انتهى عصر الدولة الفلسطينية»، الا أنه أعلن معارضته الخطة الأميركية لحل الصراع الفلسطيني- الاسرائيلي المعروفة باسم «صفقة القرن».

وشغل بينيت البالغ من العمر 48 عاماً، عدة وزارات بينها: الاقتصاد والخدمات الدينية، والقدس والتعليم، ويرى أن لاسرائيل الحق في الأرض ما بين البحر والنهر، غير أنه في السنوات الأخيرة، وافق على أن يقام كيان فلسطيني في غزة، شريطة ضم الجزء الأكبر من الضفة، ومنح الفلسطينيين حكماً ذاتياً محدوداً.

ورأت أوساط سياسية اسرائيلية أن قرار نتانياهو اختيار بينيت لحقيبة الدفاع، يعني أمراً واحداً وهو عزمه التوجه الى انتخابات ثالثة، ويأتي التعيين في اطار اتفاق لدمج «الليكود» و«اليمين الجديد» في كتلة واحدة.

وجاءت الخطوة في وقت يواجه فيه المكلف بتشكيل الحكومة وزعيم حزب» أزرق أبيض» الوسطي بيني غانتس صعوبات في تشكيلها، فقد انعقدت 3 اجتماعات على الأقل بين «الليكود» و«أزرق أبيض» للاتفاق، ولكن باءت جميعها بالفشل.

