عربيات ودوليات

بغداد الوكالات: أكد المتحدث باسم الحكومة العراقية، سعد الحديثي، أن الحكومة قامت «بتحريك العديد من قضايا الفساد ضد عدد من كبار المسؤولين». وقال الحديثي ان «الحكومة العراقية تعمل على سن العديد من القوانين الاصلاحية في البلاد». وذكر أن الحكومة «تعمل على سن قانون جديد للانتخابات وتوزيع عادل للثروة».

وفي بيان جديد، أكدت مفوضية حقوق الانسان العراقية مقتل 23 متظاهرا واصابة 1077 خلال 5 أيام من الاحتجاجات.

وأشار الحديثي الى أن «الحراك يساعد السلطة السياسية على معالجة الكثير من الخلل». وشدد على أن «الحراك السلمي محل احترام من قبل السلطات»، في اشارة ضمنية الى استنكار أي عمليات تخريب من جانب بعض المتظاهرين.

