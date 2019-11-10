عربيات ودوليات

بغداد الوكالات: اعلنت خلية الاعلام الأمني العراقية أن 17 صاروخا سقطت ليل الجمعة على قاعدة القيارة العسكرية جنوبي محافظة نينوى شمال العراق التي تتمركز فيها قوات أميركية، دون أن توقع خسائر بشرية أو مادية، وبدأت قوة أمنية عملية بحث عن مطلقي الصواريخ.

ولم يذكر بيان خلية الاعلام الأمني الجهة التي يُعتقد أنها نفذت الهجوم، كما لم تعلن أي جهة مسؤوليتها.

وقال مسؤولون أمنيون لوكالة «أسوشيتيد برس» ان الصواريخ يبدو أنها أطلقت من مدينة الموصل التي تبعد عن القيارة حوالي ستين كيلومترا. وقالت المتحدثة باسم قوات التحالف الدولي ماريسا روبرتس ان «قوات التحالف موجودة في العراق بدعوة من حكومة العراق لهزيمة فلول تنظيم «داعش». ولن تردعنا هذه الهجمات ونحتفظ بالحق في الدفاع عن أنفسنا».

