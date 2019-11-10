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طهران- أ.ف.ب - كونا: أعلنت ايران امس أنها تقوم الآن بتخصيب اليورانيوم حتى 5%، بعد سلسلة من الخطوات التي تخلفت فيها عن التزاماتها بموجب اتفاق عام 2015 الذي انسحبت منه واشنطن.حدد الاتفاق سقف التخصيب عند 3,67% لكن ايران أعلنت أنها لن تلتزم بذلك بعد أن تخلت واشنطن من جانب واحد عن الاتفاق العام الماضي وفرضت عليها عقوبات مشددة. وقال بهروز كمالوندي المتحدث باسم المنظمة الايرانية للطاقة الذرية «بناء على احتياجاتنا وما طُلب منا ننتج حالياً (بنسبة) 5%».

وقال المتحدث في تصريح صحافي من موقع «فوردو» النووي جنوب العاصمة طهران انه «تم انجاز عملية ضخ غاز «يو.اف.6» في اجهزة الطرد المركزي الموجودة في منشأة (فوردو) وستقوم الوكالة الدولية بأخذ عينات من المنتج».

واشار الى ان مفتشي الوكالة الدولية للطاقة سيقومون اليوم باختبار عينة من تخصيب اليورانيوم المنتج في هذه المنشأة التي «استعادت جزءا كبيرا» من نشاطها. واضاف كمالوندي «تخلينا عن البند 44 في الاتفاق النووي حيث كان من المقرر ألا نقوم بتخصيب اليورانيوم في منشأة «فوردو» خلال الاعوام الـ15 المقبلة لكننا تخلينا عن ذلك في اطار الخطوة الرابعة التي اتخذناها قبل أيام». واوضح ان هذه ليست الخطوة الاخيرة وبالتأكيد سيكون هناك العديد من الخطوات في المجال التقني. من جهة اخرى اشار كمالوندي الى قيام بلاده اليوم بصب الاساس لانشاء المرحلة الثانية من محطة بوشهر الكهروذرية.وقال ان «انشاء المحطة قد يستغرق عامين او اكثر بسبب طبيعة العمل لكننا نسعى لاكمال المشروع حتى عام 2025 وربطه بالشبكة العامة للطاقة الكهربائية في البلاد».

واعتبر المسؤول النووي الايراني اجراءات بلاده بانها «ليست للضغط على الطرف الآخر بقدر ما هي لحثهم على العودة الى التزاماتهم» محذرا في الوقت نفسه من ان اجراءات طهران لن تقتصر على المجال التقني بل قد تشمل مجالات اخرى دون الافصاح عن طبيعتها. وألمح كمالوندي الى ان منظمة الطاقة الذرية الايرانية كانت قد اقترحت على المسؤولين الايرانيين الخروج من معاهدة عدم الانتشار النووي لكنها عادت عن ذلك لأنه «ليس من مهامها» حسب تعبيره. وحول حجم مخزون ايران من اليورانيوم المخصب قال كمالوندي «لدينا حاليا 500 كيلوغرام من اليورانيوم وهذه الكمية تزداد يوما بعد آخر والمهم ان يتحول هذا المخزون الى وقود لمفاعلاتنا النووية».

