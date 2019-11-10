عربيات ودوليات

بيروت- الوكالات: اغلقت محطات وقود عدة امس ابوابها في لبنان مع انتهاء المخزون لديها وصعوبة القدرة على الشراء من المستوردين بالدولار الأميركي وسط وضع اقتصادي متأزم واستمرار التحركات الشعبية ضد الطبقة السياسية في حين حذرت نقابة المستشفيات من «كارثة صحية» قادمة.

ويأتي ذلك مع تشديد المصارف اللبنانية اجراءات الحدّ من بيع الدولار خلال اسبوع فتحت فيه ابوابها بعد توقف دام اسبوعين امام الاحتجاجات الشعبية المستمرة في البلاد منذ 17 اكتوبر. وقال رئيس نقابة اصحاب المحطات سامي البراكس «فتحت المحطات التي لا يزال لديها مخزون، وستغلق ما ان ينتهي مخزونها، وأغلقت اخرى انتهى مخزونها اساساً». وأوضح «نحن طلبنا ان ندفع 100% بالليرة اللبنانية اذا لم يجدوا (المسؤولون والمصرف المركزي) حلاً حتى يوم الثلاثاء، سنضطر ان نوقف استيراد المشتقات النفطية ونغلق كافة المحطات ونجلس في بيوتنا».

وبدأت ازمة محطات الوقود في شهر سبتمبر مع تذمر اصحابها من صعوبة الحصول على الدولارات لتسديد فواتيرهم للمستوردين. ويدفع المستهلكون لأصحاب محطات الوقود في لبنان بالليرة اللبنانية لكن يتعيّن عليهم الدفع بالدولار للمستوردين والموزعين. وبعد تنفيذهم اضرابات، اصدر المصرف المركزي تعميماً لتسهيل الحصول على الدولار لتغطية 15% من احتياجات المستوردين بالدولار، فيما يدفع المبلغ المتبقي بالليرة اللبنانية. وبعدما اغلقت اسبوعين، فتحت المصارف بداية الشهر الحالي ابوابها مجدداً الا انها فرضت اجراءات مشددة اكثر على بيع الدولار الذي بات الحصول عليه بالغ الصعوبة. وعاد اصحاب المحروقات لمواجهة الأزمة ذاتها، وباتوا يضطرون مجدداً لشراء الدولار من السوق الموازية، وفق البراكس. ورغم ان سعر الصرف الرسمي لليرة مقابل الدولار لايزال 1507، بات يتراوح في السوق الموازية بين 1650 و1800 ليرة. وتغلق المصارف ابوابها مجددا يومي السبت والاثنين لمناسبة عيد المولد النبوي برغم ان العطلة الرسمية يوم الاثنين فقط في خطوة رأى مراقبون ان الهدف منها قد يكون التخفيف من الضغط عليها. وفي موازاة ذلك دقت نقابة المستشفيات ناقوس الخطر فيما هو قادم بشأن القطاع الصحي المتدهور في البلاد. واعتبر نقيب المستشفيات سليمان هارون ان البلاد «مقبلة على كارثة صحية» بسبب نقص السيولة المادية وذلك في مؤتمر صحافي، نقلته الوكالة الوطنية للاعلام (رسمية). وقال هارون «في شهر اغسطس الماضي حذرنا اننا سنصل الى مرحلة لن تتمكن فيها المستشفيات من استقبال المرضى بعدما عرضنا ما تواجهه من صعوبات لاسيما في علاقتها مع المتعاملين معها من اطباء وموظفين وتجار المعدات والمستلزمات الطبية والأدوية ومستورديها بسبب نقص السيولة». وعزا هارون ذلك الى «تأخر المؤسسات الضامنة في سداد المستحقات المتوجبة منذ عام 2011 التي تجاوزت قيمتها 2000 مليار ليرة. فالمستشفيات غير قادرة على سداد مستحقات مستوردي الأدوية والمستلزمات الطبية وهؤلاء بدورهم اصبحوا غير قادرين على استيراد هذه المواد بسبب نقص السيولة وبالتالي، فلن تعود المستشفيات بمقدورها تقديم العلاجات للمرضى». وأضاف ان «المخزون الحالي في البلاد يكفي لمدة لا تتجاوز الشهر واحد، علما ان عملية الاستيراد من الخارج تتطلب بين شهرين و3 اشهر. نحن مقبلون على كارثة صحية كبيرة اذا لم يتم تدارك الوضع فورا. وقد نجد المرضى يموتون في المستشفيات».

